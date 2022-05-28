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專家：槍管裁決今夏恐撤銷 加州等民主黨州更難監管

【洛杉磯訊】
槍枝暴力已成為美國兒童的頭號殺手，遠超交通意外、疾病、藥物濫用等原因，德州小學槍擊案便是個最新例子。圖為洛杉磯執法部門繳獲的槍枝。(美聯社)
槍枝暴力已成為美國兒童的頭號殺手，遠超交通意外、疾病、藥物濫用等原因，德州小學槍擊案便是個最新例子。圖為洛杉磯執法部門繳獲的槍枝。(美聯社)

最近幾周接連在全美各地發生槍擊案，包括紐約州水牛城（Buffalo）一家超市、南加橙縣拉古納伍茲（Laguna Woods）的一座教堂，及德州烏瓦德市（Uvalde）一所小學，都發生槍擊案，讓民眾再次呼籲需要加強槍枝管制。

拜登總統（Biden）在24日槍案後激動的表示，「我們什麼時候才能抵制那些槍枝支持團體？我們什麼時候才能做那些我們早該做的事？」

加州州長紐森（Gavin Newsom）在推特憤怒的問道：「如果我們連保證孩子的安全都做不到的話，我們哪還有什麼顏面，況且這起槍案明明能預防，但我們早先的不作為是不是縱容這起槍擊案了？我們現在非常需要一個能針對全國及全面性的的槍枝監管。」

然而專家們卻不這麼想，表示放寬槍枝幾乎是近在眼前的事了。杜克（Duke）大學法學教授米勒（Darrell AH Miller） 表示，無論從憲法或是州法律角度來看，槍枝監管的空間只會越來越小，而美國最高法院最快會在今年夏天撤銷一項歷史悠久的紐約律法，該法禁止個人在沒有「特殊需要」的情況下在公共場合攜帶槍枝。

讓最高法院極有可能撤銷槍枝控管的的裁決案，為兩名住在紐約州奧爾巴尼（Albany）的男子在申請槍械許可證後，被一名縣法官裁定「沒有面臨任何特殊或獨特的危險」而拒絕。隨後便與槍枝協會一同起訴，認為該裁決違反他們在憲法第二修正案攜帶武器進行自衛的權利。

專家表示，根據法院對其案的裁決程度，也會對全美類似攜帶限制產生廣泛影響，例如此案的決策較為模稜兩可，許多的相關條文將會受到挑戰，像加州等民主黨州受到的影響層面會更廣，且其上訴空間會更大。

洛杉磯加州大學（UCLA）法學教授溫克勒 (Adam Winkler) 說：「現在最高法院隨時都有可能對此攜槍案作出裁決，這使加州更難以公共安全名義對槍枝進行監管。」

專家說，槍枝權利組織多年來一直朝這樣的結果努力，並在前總統川普（Trump）的任命者支持下，相信他們未來絕對會朝更寬鬆的權力繼續訴訟。

杜克大學法學院學者布洛赫（Joseph Blocher）表示，美國槍枝管制目前的主要障礙是政治而非司法。一直存在並由國家法院解釋的憲法第二修正案，也不是許多右翼人士所聲稱的「無敵通行證」，而是法官一直認為有限制的法律。

最高法院曾明確表示，攜帶武器的權利「並不適用於所有人或所有活動或所有地方」，反而是某些保守州的立法機構拒絕通過槍枝限制，甚至先發制人，立法禁止其境內的城市限制槍枝，這也間接阻礙了國內大部分地區的監管。

學者們也承認並表示，所有跡象都表明法院將增修憲法第二修正案，包含全美的槍枝權利，受到影響將包含聯邦法律，例如限制年輕人從有執照的聯邦經銷商處購買手槍，會是對大容量彈匣或突擊步槍等某些類型武器的限制。

在2022年5月初時，第九巡迴法院的三名法官小組裁定，一項禁止21歲以下未成年人購買半自動步槍的加州法律違憲，專家們預計加州將要求法院另設法官小組來審查該決定，並一同審查相關法律條文。

溫克勒表示，未來類似事件會發生的更頻繁，現在最高法院正在設法消除管制槍枝的條文，未來可能在逼不得已的情況下，民眾們會需要為老師們配備武器。

槍擊案頻發生，槍枝管制令卻不見好轉。（unsplash截圖）
槍擊案頻發生，槍枝管制令卻不見好轉。（unsplash截圖）

加州大學 槍擊 紐約州

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