網傳「槍擊RHS」 南加學校警戒…訊息出自德州

洛杉磯縣警局核桃分局27日一早派員保護羅蘭高中。(本報記者／攝影）

德州小學近日發生大規模槍擊事件，造成風聲鶴唳，26日一則發自德州將「攻擊RHS」的帖子，不明所以的讓南加 州與這三個縮寫字母有關的學校，相當緊張；一所高中於27日臨時關閉，另一所學校受到洛杉磯縣警局保護下進行校園活動。警方及各學區 非常警覺，絲毫不敢懈怠，確保師生人身安全。

社交媒體26日深夜有人發帖，威脅攻擊以「RHS」字樣學校，南加羅斯密高中（Rosemead HS）、羅蘭高中（Rowland HS）等學校迅速採取安保措施，後來發現只是一場虛驚。不過日前聖地牙哥 縣因為有校區受到威脅，導致六所學校臨時關閉。

槍擊事件發生後，南加洛杉磯縣、橙縣及學區等都提升了安保級別，縣警局、校警都加強了校區周邊巡邏頻次。而社交媒體上發生對字頭縮寫「RHS」學校攻擊威脅帖子，引起社區家長恐慌。南加羅斯密高中所在學區27日臨時關閉校區，不過尚未發現任何疑似實體攻擊校區的跡象。

羅斯密高中發布聲明「27日上午早些時候，羅斯密高中管理層收到可能攻擊學校警訊，威脅來自社交媒體，稱要當天攻擊字頭為RHS的學校，但並未確定是攻擊羅斯密高中。為免意外，當天該校臨時關閉。」

洛杉磯縣警局對這起威脅攻擊事件介入調查，認為發帖來自德州Raymondville。據稱有媒體報導，當地有一名學生26日因威脅攻擊學校被捕，但尚未得到警方證實。由於該起威脅事件影響，部分以「RHS」為字頭的學校均不同程度採取安全措施，包括聖谷東區的羅蘭高中。

羅蘭學區教育總監Julie Mitchell 於27日致信家長及師生，談到26日深夜社交媒體發布的威脅帖文，點明要攻擊「RHS」的學校，雖然沒有指明具體高中，但學區立即聯絡核桃-鑽石吧警局，並經過相關執法單位調查，證明不是對羅蘭高中或南加州任何學校的可信威脅。為慎重起見，羅蘭高中校區會出現更多警力巡邏。

羅蘭學區華裔教委陳正治說，雖然威脅發帖者並非來自南加，但學區也會提高警惕。擬在學生放暑假返校後，舉行模擬大規模槍擊避險保障安全演習。

不過聖地牙哥縣的Poway學區，有六所學校因接到匿名電話威脅攻擊而臨時關閉。學區發言人說，學區Del Norte高中匿名電話，稱要實施攻擊，最終導致六所學校臨時關閉。不過發言人確認沒有確鑿證據有人要發動實質性攻擊。臨時關閉學校包括小學、中學及高中。發言人說，為防範意外，校區也增加安保警力。

據稱，聖地牙哥縣警局在案發前收到來自谷歌網絡匿名電話，以機器人發聲要對Del Norte高中及附近學校開槍射擊。縣警局及聖地牙哥市警方，很快來到受威脅高中調查並採取安全防護措施。