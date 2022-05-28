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染疫增 南加橙縣等3縣升級「中等風險」

記者邵敏／綜合報導
新冠感染病例增加，南加多縣進入中等風險級別。（Unsplash.com）
新冠感染病例增加，南加多縣進入中等風險級別。（Unsplash.com）

隨著新冠感染病例數的上升，南加橙縣（Orange County)、范杜拉縣(Ventura County) 、聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）本周都已升至疫情中等風險級別。

根據聯邦疾病防治中心( CDC )的系統，過去七天內每10萬人中新增病例超過200例，都將自動被視為處於中等或高風險級別。上周，洛杉磯縣是南加州唯一一個從低風險升到中風險的地區。但現在，南加州海岸沿線的所有縣都已升至中風險級別。內陸地區河濱縣（Riverside County）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）仍處於低風險。

隨著南加多縣向中等風險級別轉變，當局尚沒有向公眾宣布新的防疫限制。洛縣公衛局局長費若 （Barbara Ferrer）表示，如果該縣進入高風險類別，將再次要求每個人在室內佩戴口罩。

目前，加州還沒有一個縣屬於高風險級別，但加州58個縣中已有33個縣轉移到中等風險級別。根據 CDC 的規定，如果一個縣每10萬名居民每周增加10 ，或更多新的新冠住院患者，或者配備病床一周內被新冠患者佔用至少 10%，該縣則進入高風險類別。

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