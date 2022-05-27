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核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

記者楊青╱核桃市報導
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

核桃市美國商業銀行(BOA)停車場26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子，光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶，搶走大約5000元現金、信用卡和支票本。從受害人被搶地點來看，歹徒可能早有踩點，而且選定目標，盯梢作案。

這也是核桃市繼上周末發生入室搶劫槍擊命案之後，再一次重大搶劫案。而在兩起案件之間，另有一對男女凌晨進入一棟封閉殺白蟻的民房偷竊，結果被警方逮個正著。

洛杉磯縣警察局核桃╱鑽石吧分局值班警官26日確認，接到26日民眾被搶報案，表示正在調查當中。不便透露任何調查細節。

但知情人士表示，26日當街搶劫發生在中午12點左右，地點是在核桃市檸檬街（Lemon Ave.）的美國商銀停車場。當時受害人剛剛從銀行取錢出來，準備上車離開。但還沒有走到車上，就被歹徒搶劫。受害人剛從銀行取出約5000元現金、提包中的兩本支票本，以及兩張銀行現金卡，被洗劫一空。

目擊者稱，男性歹徒蒙面，疑似非裔。得手後，開著一輛較新款式的道奇兩門汽車，往南向檸檬街逃逸。過程受害人是否受傷暫時不詳。受害人不排除是亞裔或華人。

巧的是，26日核桃谷水區年度答謝員警的午餐會，本計劃在當天中午12點開始，結果員警們還未到達餐會現場，就先接到搶案通知，大批人馬趕往現場。午餐會最後推遲一個多小時才進行。

核桃市近期連續出現治安案件，不少民眾驚慌。核桃市副市長伍立倫26日表示，作為聖蓋博谷東區最為安全的華人聚居城市之一，核桃市近期似乎成為歹徒財產犯罪目標，歹徒鎖定目標作案已到了瘋狂程度。

在26日當街搶案的前一天，核桃市的Amar路和Nogalas街附近，一棟封閉殺白蟻的獨立屋也發生偷盜案，一對男女在凌晨3時左右達到民宅，男的身穿白色全身防護服，搖身變成「大白」入室盜竊，女的則在外面車上放哨，結果被半夜起床的鄰居舉報，警方迅速趕往現場，將兩賊逮個正著。

伍立倫表示，殺白蟻屋偷盜案地處核桃市治安優良社區，因為居民較為低調，該地區犯罪率一直較低，沒想到低調的好社區，現在也被歹徒盯上。他特別提醒居民提高警惕，避免成為歹徒犯罪下手目標，包括取款時最好結伴同行，晚上出門更要小心被人盯梢。

上周六，核桃市發生入室搶劫槍擊案。疑似三名亞裔歹徒持槍進入Country Hollow 20000號街區的一棟兩層民宅，亞裔男女主人聽到動靜後驚醒，其中一名歹徒最後被男屋主擊殺，一顆子彈擊中頸部動脈斃命。目前本案仍在調查中。

核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化...
核桃市檸檬街美國商業銀行停車場，26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶劫。（谷歌街景圖）

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