核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元
核桃市美國商業銀行(BOA)停車場26日中午發生搶劫，一名疑似非裔的蒙面男子，光天化日之下對一名剛從銀行取錢出來的女子行搶，搶走大約5000元現金、信用卡和支票本。從受害人被搶地點來看，歹徒可能早有踩點，而且選定目標，盯梢作案。
這也是核桃市繼上周末發生入室搶劫槍擊命案之後，再一次重大搶劫案。而在兩起案件之間，另有一對男女凌晨進入一棟封閉殺白蟻的民房偷竊，結果被警方逮個正著。
洛杉磯縣警察局核桃╱鑽石吧分局值班警官26日確認，接到26日民眾被搶報案，表示正在調查當中。不便透露任何調查細節。
但知情人士表示，26日當街搶劫發生在中午12點左右，地點是在核桃市檸檬街（Lemon Ave.）的美國商銀停車場。當時受害人剛剛從銀行取錢出來，準備上車離開。但還沒有走到車上，就被歹徒搶劫。受害人剛從銀行取出約5000元現金、提包中的兩本支票本，以及兩張銀行現金卡，被洗劫一空。
目擊者稱，男性歹徒蒙面，疑似非裔。得手後，開著一輛較新款式的道奇兩門汽車，往南向檸檬街逃逸。過程受害人是否受傷暫時不詳。受害人不排除是亞裔或華人。
巧的是，26日核桃谷水區年度答謝員警的午餐會，本計劃在當天中午12點開始，結果員警們還未到達餐會現場，就先接到搶案通知，大批人馬趕往現場。午餐會最後推遲一個多小時才進行。
核桃市近期連續出現治安案件，不少民眾驚慌。核桃市副市長伍立倫26日表示，作為聖蓋博谷東區最為安全的華人聚居城市之一，核桃市近期似乎成為歹徒財產犯罪目標，歹徒鎖定目標作案已到了瘋狂程度。
在26日當街搶案的前一天，核桃市的Amar路和Nogalas街附近，一棟封閉殺白蟻的獨立屋也發生偷盜案，一對男女在凌晨3時左右達到民宅，男的身穿白色全身防護服，搖身變成「大白」入室盜竊，女的則在外面車上放哨，結果被半夜起床的鄰居舉報，警方迅速趕往現場，將兩賊逮個正著。
伍立倫表示，殺白蟻屋偷盜案地處核桃市治安優良社區，因為居民較為低調，該地區犯罪率一直較低，沒想到低調的好社區，現在也被歹徒盯上。他特別提醒居民提高警惕，避免成為歹徒犯罪下手目標，包括取款時最好結伴同行，晚上出門更要小心被人盯梢。
上周六，核桃市發生入室搶劫槍擊案。疑似三名亞裔歹徒持槍進入Country Hollow 20000號街區的一棟兩層民宅，亞裔男女主人聽到動靜後驚醒，其中一名歹徒最後被男屋主擊殺，一顆子彈擊中頸部動脈斃命。目前本案仍在調查中。
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