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LAPD副局長訪中華會館 指釋囚導致犯罪嚴重

記者李雪／洛杉磯報導
洛杉磯警局副局長Michael Oreb與三名警局官員一同拜訪中華會館。（記者李雪／攝影）
洛杉磯警局副局長Michael Oreb與三名警局官員一同拜訪中華會館。（記者李雪／攝影）

洛杉磯市警局（LAPD）副局長（Deputy Chief）Michael Oreb近來履新，25日與三名警官一同拜訪中華會館，與華埠僑社加強聯繫以及警民合作。僑領提出對市區遊民、犯罪問題的擔憂，Oreb直指，問題起源於加州和洛縣釋放了太多囚犯出獄，但他承諾該局會積極打擊犯罪，保護華埠。

中華會館主席鄺松齡表示，最重要的是建立警民關係，他很感謝Oreb副局長對華埠的重視。Michael Oreb也表示，自己90年代還在做警員時就曾在該區域工作過，建立了很好關係，如今就像回到家鄉一樣。當天還有中華會館副主席周賜軒，正副監事長蔡惠玲、胡卓球，以及馬樹榮、張自豪、伍競群、方傑州多位出席當天活動的僑領，都反映了犯罪、遊民問題。

馬劉愛瓊尤其擔憂表示，近日市議員梁家訓（Kevin de Leon）在他的第14選區清理遊民，於是一些該區毗鄰的遊民乾脆把帳篷搬到Cesar E Chavez街北邊，即華埠所在的第一選區，她擔心未來遊民會進一步內遷到華埠的街道上。洛市中央分局（Central Area）分局長Elaine Morales表示，其實這批遊民第二天又搬回了Cesar E Chavez南邊，不過她有掌握情況，預計會和第一選區市議員辦公室合作，解決遊民營駐紮問題。

中央分局的副分局長Steven Ruiz表示自己在洛杉磯長大，從小常來華埠遊玩，從警35年看到了該區域的變化，尤其是理解遊民增加，傷害到大家的商業經營。

Michael Oreb表示理解華埠居民對這幾個問題的擔憂，但很多問題不只是警察能夠解決，只是因為警察可以24/7求助，可是這些問題是更深遠的社會問題，是城市、州的問題，他希望民眾可以理解。

他直指，當天提到的很多問題，起源於減少監獄釋放罪犯，因此大家看到的現象，都是數年來積累下來的。他舉例，早年若有人持有毒品就會被逮捕，但現在即使毒販在街上走，警方也無可奈何。他也承認，懲戒不是唯一最好的方式，但指出至少是一個可以使用的工具。其次他也表示，該局對仇恨犯罪零容忍，並向民眾承諾該局會用100%的熱情、專業技能打擊犯罪，保護大家。

遊民 華埠 警察

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