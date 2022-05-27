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緊盯高風險區奏功 洛市中心連8個月無打砸搶

記者李雪／洛杉磯報導
洛杉磯市警局騎警隊，今年3月出動到華埠幹道百老匯街一帶巡邏，增加當地的見警率。(洛市警局網頁)
洛杉磯市警局騎警隊，今年3月出動到華埠幹道百老匯街一帶巡邏，增加當地的見警率。(洛市警局網頁)

近來南加地區治安惡化，常有珠寶店或精品品店遭「打砸搶」（smash & grab）。商號集中的洛杉磯城中區，卻連續八個月沒有出現打砸搶案件。洛市警局官員表示，當局特別提高警戒並重點防範。另外民眾見疑即報，遇到犯罪事件務必報警，也能給警方很大幫助，只是千萬不要自己正面與歹徒對抗，注意自身安全。

洛杉磯市警局（LAPD)副局長（Deputy Chief）Michael Oreb25日拜訪華埠，他與中央分局（Central Area）分局長Elaine Morales自豪地表示，過去八個月，整個城中區域沒有發生一起打砸搶，這得益於增加警惕和防範，警方掌握哪些地方是治安重點區域。將幾個有貴重商品營業的區域列出，其中包括華埠不少珠寶店，並將這份清單與加州路巡警（CHP）分享，請他們也增加警力。

分局長Elaine Morales在談話中顯示，對這些區域都都十分了解，例如市中心目標百貨（target），比梅西百貨更靠「外面」（近高速公路），會更容易被針對。又例如市中心的Footlocker鞋店靠近大街，也容易成為目標。一旦對這些容易被針對的店鋪位置瞭如指掌、增加警戒，就能減少打砸搶發生。

此外增加巡邏也很有效。近來為響應華人社區的呼聲，警局增派步行巡邏（foot beat）警員。多位出席見面會的僑領都表示效果非常好，商家民眾能常常看到警員在社區出現，感到安全。

中央分局副分局長Steven Ruiz強調，大家看到可疑事件或遭遇犯罪一定要報警，警方若沒有民眾幫助，無法獨自解決很多犯罪問題。他舉例，有店家遭搶後報警，雖然警方不一定能立刻解決這起案件並追回贓物，但隨著其他受害店家也報警，慢慢可以拼湊出許多線索，或許能最終抓到罪犯。

如果大家遇到犯罪事件都報警，即使不能破案，但警方也能知道哪些區域犯罪活動增加，就可以增加該地區的警力。副局長Michael Oreb也響應這一點，指出這才是社區力量，即大家要說出來互相交流，如果都不說，不能交流匯總信息，罪犯就能橫行。

當天還有中央分局刑事警探部門的負責人，出生於台灣、幼時來美的華裔巡官孫義騏（Ed Sun）。他表示理解華人習慣和文化不同，常覺得多一事不如少一事，但他鼓勵大家遇事一定要報警。

不過負責調查和偵破案件的孫義騏，在會後的交流中透露，槍枝氾濫和幫派問題，因此民眾在應對罪犯時，務必要小心。他得知華埠有青年組成治安守望小隊巡邏社區時，叮囑隊員可以幫忙觀察和報警，但千萬不要自己冒險挺身而出。他表示如今有很多罪犯持有槍枝，甚至是幫派份子。他們常斜跨個小包看起來正常，其實小包裡裝的就是槍，最近他們分局才收繳了大批槍枝。

洛杉磯警局副局長Michael Oreb與三名警局官員一同拜訪中華會館。（記者李...
洛杉磯警局副局長Michael Oreb與三名警局官員一同拜訪中華會館。（記者李雪／攝影）

華埠 洛杉磯 幫派

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LAPD副局長訪中華會館 指釋囚導致犯罪嚴重

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