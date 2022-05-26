天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿殘垣斷壁，已分辨不出具體的店面。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣華人 聚居城市天普 市（Temple City）5月25日（周三）下午，兩戶商家的建築外牆發生倒塌。事故發生時，曾有六人被困，經消防人員解救，截止目前沒有人員傷亡報告。一名被困者獲救後驚魂未定，「太可怕了，我就在店裡面，突然聽到巨大的響聲，房子就倒塌了。」

事故發生在25日下午4時左右，具體地點在東拉斯吐納斯路（Las Tunas Avenue）9000號街區，這是一個位於天普市熱鬧地段的商場，其中有多家華資商號。發生外牆倒塌的兩戶商家，一家是泰國移民經營的乾洗店，另一家是韓裔經營的美髮店。本報記者第一時間趕到案發現場，從外圍看，兩戶外牆倒塌的商家，門口堆滿了殘垣斷壁，已經分辨不出具體的店面，緊鄰的是天普美術學院，門口也有一些掉落的建築材料。

美髮店店主Nguyen在接受採訪時情緒激動，眼眶一度含滿淚水，她說，事故發生時自己就在店裡，突然聽到巨大的響聲，一瞬間都不知道發生什麼事，就看到眼前所有的東西掉了下來。

當時與Nguyen一同被困在店裡的還有另外四名同事，因為房子沒有其他出入口，前門因倒塌被堵塞，他們根本無法逃生。所幸消防隊員及時趕到現場，將他們解救出來。 Nguyen表示，她和同事被解救時情況穩定，沒有人受傷，但自己非常害怕，「發生這樣的事情太讓人難過了。」同時她還補充說，這家美髮店幾個月前剛開張，沒想到就發生這麼不幸的事情，「房子突然發生倒塌，之前沒有任何跡象，有可能是建築太老的原因。」

另外一家發生外牆倒塌的商家是乾洗店，據店主在現場敘述，事故發生時，只有他的妻子一人被困在店中，因及時解救，也沒有受傷。整座商場的擁有者是一名華人，他在第一時間趕到現場，但不願對倒塌事故發表任何評論。

商場內一家經營少兒編程輔導班的業主表示，事故發生時，他正在室內給學生上課，聞聲趕緊跑出來，當時就看到附近這兩戶店家已經倒塌，聽說有人被困其中，「消防員趕到現場，清空了屋內的一些倒塌物，才把他們解救出來。」這名業主猜測，倒塌原因應該是建築的內部結構導致。

洛杉磯縣消防局公共信息官（Public information officer）Ruben Munoz表示，商家外牆突然倒塌的原因尚不清楚，目前還在調查中，將由建築安全部門作出評估和最後的結論。