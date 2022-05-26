草坪僅供裝飾 加州將禁澆1年

美西地區面臨千年一見的大旱，各地供水都日趨吃緊。圖為內華達州密德湖。（美聯社）

加州 水資源管控委員會24日決議，絕大多數的商業、工業用地與機關場所，不得再以飲用水澆灌沒有實際作用的草坪，無實際作用（non-functional）意味該塊草坪只具裝飾功能，不能做為民眾休閒或社區活動之用。

但基於實際考量，禁令排除了私有住宅、運動場、民眾聚會場地的草坪，以及必要的樹木澆灌。使用回收水灌溉的草坪也不在此限。另外，用水量龐大的高爾夫球場，雖然果嶺與球道仍被認定具實際作用，但其他區塊的草坪是否還有實際作用，則需水委會進一步討論。

上述禁令為期一年，但在美西自2000年以來，就面臨1200年以來最嚴重的22年旱期，因此水委會很有可能在到期後繼續延長禁水令。此外，雖然加州州長紐森 要求全州節水15%，但不僅至今成效不彰，今年3月的都會區用水還暴增，導致紐森大怒，稱之為「當頭棒喝」，因此要求水委會進一步限制用水，未來兩個月還是無法達標，加州將可能開始強制節水。

加州水資源管控委員會主席艾斯基維（Joaquin Esquivel）當天會議強調，水管會必須讓加州民眾認知到持續節水的必要性，因為節水不是一時應急而已，而是加州面對沙漠化威脅，不得不然的調整，毫無作為只會讓情勢越來越糟。內華達州 的拉斯維加斯等地，去年就已經開始實施長期節水計畫，包括禁止無實際作用的草坪。

整體來說，水管會節水方案的討論分為兩個階段，第一是要求各個分區提供年度用水評估，針對節水10%至20%提出具體應變方案，尚未提交的供水區則必須立刻管制用水，包括每周只限兩天可以戶外用水，且僅限上午10時至下午6時。不過，就算如此，部分供水區還是有異見，例如那些只需要靠本地水源的地區，其他異見則認為，禁止無實際作用的草坪會傷害住宅價值。

第二是最終版本的允許例外狀況，特定地區節水措施可以較為寬鬆的條件包括，如果該區能夠保證2023年9月前都不會缺水，如果該區不靠外來水源或地下水源沒有枯竭之虞，如果當地用水量已經少於每人每天55加侖。