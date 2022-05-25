華裔沙漠挖洞穴 非法種大麻 11人涉案5被捕

五名華裔男女被控在沙漠裡深掘15呎地洞，種植數千棵非法大麻。（KTLA）

多名華人 在沙漠裡挖掘出15呎深巨大地下洞穴密室，大批種植非法大麻 ，每天並澆灌至少6000加侖水，如果被定罪判刑，檢方還將把這塊華人擁有的土地直接沒收。

聖伯納汀諾縣警方在人跡罕至的莫哈維沙漠（Mojave Desert）Newberry Springs縣屬地，查獲華人經營「地下」非法大麻農場，長230呎、寬60呎、深15呎，至少有6000株大麻，市值460萬至900萬元。共11名華人男女涉案，被拘捕包括四男一女，六人在逃。聖伯納汀諾縣地檢署23日表示，這是該縣歷來查獲規模最大的大麻種植場。

執法人員於3月3日對莫哈維沙漠地區一處五英畝物業搜查時，在地下發現一個可疑的貨櫃箱，打開一看才發現，這是通往地下洞穴的入口，裡面別有洞天。大麻需要大量用水，檢方估計，至少每天需要從不知明處取得6000加侖水運往沙漠裡的大麻場。

聖伯納汀諾縣檢察長署安德森表示，縣警局曾於2020年8月突擊該處，當時查獲八個地上溫室大棚種植非法大麻2000株，物業所有者林程（Cheng Lin，譯音）30歲被拘押，一同被拘捕的還有何忠貴（Zhonggui He，譯音）39歲，及何汶仁（Wenren He， 譯音）42歲。但這起案件執法人員只是對當事人開了罰單，按照輕罪處理。

執法單位稱，後來林程將該物業於2020年11月賣給了劉巧燕（Qiaoyan Liu，女，譯音）35歲。但實際仍進行非法活動，但轉入地下15呎，以避開警方查緝。

當時有八名嫌犯試圖逃離時被拘捕。在嫌犯林程的住處及租用商業設施發現已加工大麻。5月13日，所有涉事的11名嫌犯被控重罪及輕罪，被控罪名包括種植超過六株大麻、違反環境法規、非法大麻交易、非法排放廢物、故意及重大過失對公共土地公共資源造成重大損害。

但由於現行法律過於寬鬆，被告最多只能判刑四年，所以檢方將把這場土地列為公害，尋求沒收土地的產權。

其中主犯林程、劉巧燕被控共謀犯罪重罪。林程5月20日在爾灣市拘捕，林武（Wu Lin，譯音）33歲、劉巧燕當日也在阿罕布拉 市被捕。何忠貴於5月20日在縣屬地Newberry Springs住處被拘，何明峰（Mingfeng He，譯音）35歲同一天在布瑞亞市拘捕。以上被捕嫌犯的保釋金都是25萬元。

目前在逃嫌犯包括劉偉建（Weijian Liu，譯音）33歲，林艾慶（Aiqing Lin，譯音）52歲，何汶仁，林立傑（Lijie Lin，譯音）38歲，以及林煌（Huang Lin，譯音）27歲。