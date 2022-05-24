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洛杉磯市戶外灌溉 6月起限每周2天

記者丁曙╱綜合報導
旱情嚴重節省用水，洛杉磯市府旁的圓形噴水池已不再蓄水裝飾。（記者丁曙╱攝影）
旱情嚴重節省用水，洛杉磯市府旁的圓形噴水池已不再蓄水裝飾。（記者丁曙╱攝影）

根據洛杉磯市水電局（LADWP）發布乾旱限水規定，從6月1日起，近400萬人口的洛杉磯市，將實施每周兩天戶外澆水限制。

由於乾旱條件惡化和加州調水計畫供應量減少，大都會水局（MWD）呼籲對該地區進行歷來最嚴格的限水措施，這項方案幫助許多人了解，將如何在洛杉磯應用。

洛市居民將根據地址，每周分配兩天澆水時間——奇數地址為周一和周五，偶數地址為周四和周日。澆水時間上限為八分鐘，帶節水噴嘴的灑水器為15分鐘，上午9點至下午4 點之間不允許澆水，無論是那一天。

水電局總經理兼總工程師亞當斯（Martin Adams）說，「我們相信，每周兩天澆水，可以讓人們真正關注並且減少用水，使我們保持在大都會水局提供的配給水範圍內。」

亞當斯說，新階段的限水規則將適用於洛市水電局覆蓋範圍內的每個人，而不僅僅是那些依賴加州調水項目供應的人們。事實上，新公佈的戶外澆水限制計劃，比附近其他機構的限制要少——包括三谷市政供水局（Three Valleys Municipal Water District），該水局把一些地區的用水限制推進到了限水法規的第五階段。

加州水政策中心公共政策資深研究員芒特（Jeffrey Mount）說，保持相同數量的植被生長，需要更多水。過去幾十年南加人們已經節約了大量水，這方面很難再挖掘潛力省下更多的水。但大約一半的用水量是家庭和企業的戶外灌溉，因此，這方面還有節水空間，也不會造成重大的經濟損失或對家庭用水造成干擾。

加州 洛杉磯 大都會

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