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進口食材價格翻倍 中餐業者嘆：不敢漲價 只能勉強維持

記者張宏／洛杉磯報導
現在去餐廳的消費者，多數是年輕人。（讀者提供）
現在去餐廳的消費者，多數是年輕人。（讀者提供）

物價上漲，餐廳面臨採買、房租和人力成本增加等壓力，同時因為民眾節省開支減少外食，導致不少華人餐廳大呼吃不消。或選擇以低價和量取勝，或自己消化成本，但無論哪一種都是勉強維持。

在餐廳負責採購的孔經理最近每天都要和老闆講採買東西太辛苦，以前幾家店買就好了，現在為了省錢，要花一天時間去找材料貨比三家。比如豬肉即使每磅便宜兩分錢，對餐廳來說也能節省一大筆錢。孔經理表示，萬物皆漲，漲得最厲害的是食用油，疫情前一桶35磅的油是18.99元，現在要44元。中國進口的黃冰糖，以前50磅是26元，現在是105元。還有粉絲以前是50磅56元，現在100元。

她說，蔬菜和肉裡以本地食材居多，蔬菜現在價格還可以，根據季節會有浮動。但是像蓮藕這種需要從中國進口的，以前一箱只要16.99元，現在要100元一箱。 中國進口的食材普遍都漲了一倍，主要是因為運輸成本增加。而本地產食材也因為油價上漲，最起碼上漲30%到40%。肉類尤其是牛肉上漲最多，牛腓力以前一磅2元，現在是7元。

她從事餐廳行業20年，第一次看到這樣大幅的上漲趨勢，以前食材最多是每年1毛到2毛的漲，現在1元到2元的漲，牛仔骨之前是37.9元，現在79.9元還買不到。五花腩以前一磅1.99元，現在是2.89元。批發價格都漲成這樣，民眾的零售價可想而知。

上海灘餐廳業者鹿強表示，餐廳業者現在都很掙扎，雖然同樣的魚肉材料，為降低成本可選差一點的，但會降低品質。像上海菜的熏魚，食材是鯖魚，可現在從台灣進口的鯖魚每磅上漲2元，五、六條買下來價格要600至700元，如果用其他魚味道就不一樣。很多餐廳看著生意挺紅火，但是每個月扣除材料費人工費後沒錢掙，以前每個月2800元能請一個員工，現在3800元都沒人來，讓人心灰意冷，覺得白做工，客人還覺得貴。餐廳想漲價，但擔心客人無法負擔，沒人來更是賠錢做。

大舍私廚的餐廳業者Karen現在只能壓縮利潤，她說，生意好的餐廳都把價格壓很低，做很多推廣，也實際沒什麼錢掙，只是養活員工維持生計，讓生意還有在運行。現在出來吃飯的人變得好少，如果以量取勝還能維持。估計是大家錢包縮水，尤其很多華人家庭取消外食，將錢用於旅遊。她現在最大負擔是房租，每個月要1萬多元，且簽約20多年，房東也不降租。

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