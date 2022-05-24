倉儲超市漲得凶… 華人「抗漲」 轉戰平價超市

超市的特價區日益受到華人關注。（讀者提供）

萬物皆漲對普通民眾最大衝擊，無疑是食品和汽油價格上漲。牛奶漲八毛、雞蛋漲兩元、調料漲一元……這些點滴累積起來每個月就是一大筆開支。尤其人口較多的華人 家庭更苦不堪言。一些華人只能降低身段，去打折超市去特價區，或從折扣券等途徑省錢。

Aldi、Kroger亞裔 增

華人變得對各個超市的價格更加敏感，以往華人看不上的Aldi、Lidl、Kroger等超市成為香餑餑，好市多 （Costco）、Sam's等大型倉儲超市被各種吐槽嫌棄。

華人Linda表示，好市多花生油漲得好離譜，以前買過36元 ，前幾天看到是49元。櫻桃去年兩磅一盒賣4.99元，今年賣11.99元， 牛油果五個去年5.40元，今年10.99元。Sam's一袋8磅橙子9.25元，而Kroger同比只要7.99元，櫻桃兩磅11.99元，Kroger一磅3.97元。好市多最划算的是烤雞和熱狗，這兩個都沒漲價。

同時擁有好市多和Sam's會員的華人朱先生表示，Sam's漲價沒有好市多凶，很多同樣的產品都便宜一些（如堅果、蔬菜水果、雞蛋、奶製品），所以他日用品菜單肉消費都在Sam's，只是偶爾去好市多買點零食。

超市肉類價格普遍上漲。（讀者提供）

亞凱迪亞市Aldi超市現在華人比例明顯增加，居民Julia表示，以前Aldi沒有那麼多亞裔，現在好多亞裔。這裡的雞蛋便宜又好，部分東西是挺便宜的，但種類太少，還得跑別家。幸虧她家離幾個超市都不算太遠，不然省下來的那點錢還不夠油費。現在汽油這麼貴，前天加一箱油都100多元。如果所有東西都能一個店買好，是最經濟的。

超市特價區挖寶

華人丁女士一家五口，她每次去超市付錢都覺得心痛。她說，常買的剁椒調料以前1元左右，現在要3.99， 麵粉一包以前2.5元，現在要5元。以前100元能買滿滿一車的東西，現在每次結帳數額都會讓她嚇一跳。家裡三個孩子都是長身體的時期，肉類、水果和蛋類都消耗很大。以前她基本不逛特價區，現在也會去特價區看看，1元一大包橙子，雖然賣相不佳，但還能吃，可滿足一家人需求。這種感覺很陌生，但她覺得也許這樣的日子要持續很長一段時間。

食品批發業者Tim表示，目前食品漲幅會持續較長時間，疫情前的物價已回不去。疫情導致中國大陸的工廠和運輸都不正常，美國本土運輸和人力成本增加，總體都是惡性循環，推高食品價格。超市顯然是最大受益者，這些都是生活必需品，再貴民眾也會買。

返點信用卡受寵

民眾為省錢開始關注超市折扣券，買菜返點最多的信用卡， 比如Amex EveryDay零年費，且每年超市前6000元消費有雙倍積分，Amex Blue Cash Everyday每年超市買菜錢6000元消費有3%的返現。Discover It零年費，每年某個季度超市買菜返現5%。日本的超市常在晚上會有時段折扣，如Tokyo Central每天晚上7點後便當打七折到八折。