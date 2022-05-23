核桃市入室搶劫命案 屋主為華裔

案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

聖蓋博谷東區核桃 市（Walnut）上周末發生竊盜案，男性屋主將侵入屋內的一名嫌犯，在衛浴間內當場擊斃，另一嫌犯逃跑。本報記者22日再赴現場，獲證實屋主是華裔 夫婦，死者是亞裔。核桃市府22日發布聲明，強調入室竊盜案在該市並不常見，警方會動用所有資源深入調查本案。

案發時間在21日清晨4時左右，地點是該市南區Country Hollow Dr. 20000號街區，位於一個美麗的山景屋社區，據地產資料顯示，該社區住宅價格均在百萬元以上。案發住宅在社區一個上坡路處，附近有大片綠地。社區不少居民已獲悉有入室竊盜案歹徒被擊斃的消息，有鄰居表示，屋主是華裔，在此地居住多年。

案發地是山景屋社區。（記者啟鉻／攝影）

根據地產資料，案發住宅建於1991年，於2017年以近130萬元被屋主買下，其中一個屋主是華裔。住宅面積2800多平方呎，四居室三衛浴，整體住宅佔地近二英畝。

案發時，屋主27歲男子及26歲太太在家中被陌生腳步聲驚醒，於是夫婦起來查看，發現一名持槍竊匪闖進住宅，男性屋主與竊匪搏鬥時，奪下對方手槍向竊匪開火，竊匪被擊中胸部死亡，另一嫌犯逃跑。但還有另一種說法是，男屋主是手持自己手槍，與竊匪交火時將對方擊斃。案發過程中，這對年輕夫婦屋主沒有受傷。警方接到報警後，在現場發現了竊嫌死者的手槍。

案發次日上午，核桃市華裔市長秦振國（Eric Ching）在臉書市府官網發布聲明指出，洛縣警局核桃-鑽石吧 分局接到入室竊盜報警，警員趕到案發現場時，對住宅周邊搜查，發現一名男性嫌犯在衛浴間死亡，身中多槍。屋主表示，案發時聽到屋內有腳步聲，查看時與持槍竊匪遭遇，雙方交火，竊匪被擊斃。屋主沒有受傷。

聲明說，核桃市將社區治安放在首位，與其它城市相比犯罪率持續在低位。核桃市非常關心案發屋主的安全，並繼續與警方合作維持社區治安，作為市議會承諾保障居民公共安全。