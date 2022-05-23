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蕭美琴代蔡英文哀悼受難者

橙縣訊
駐美代表蕭美琴譴責暴力及仇恨犯罪。（本報記者╱攝影）
駐美代表蕭美琴譴責暴力及仇恨犯罪。（本報記者╱攝影）

在震驚社區的槍擊命案發生一周後，台灣基督長老教會22日上午在拉古納伍茲舉行主日禮拜，中華民國駐美代表蕭美琴全程參與，並代表蔡英文總統向教友表達關懷與安慰之意。

蕭美琴在主日禮拜後，以沉重的心情說，不幸事件發生後，蔡英文即與她通話，請她代為安慰及關懷在此次槍擊案中犧牲的鄭達志醫師家屬，以及爾灣台灣基督長老教會受傷的五位會友。鄭醫師捨身救人的英勇是台灣人的楷模，也活出了基督徒的精神。

她說，與因理念不同就訴諸暴力的行凶者相形之下，有如正義與邪惡的強烈對比。民主社會可以包容異議，但絕不容許暴力行動，相信作案者必定會在美國司法系統中得到應有的懲罰。海內外台灣人有如自己家人受到攻擊般的悲痛 ，希望會友在艱困中，堅定勇敢繼續前行，祈求上主撫平傷痛的心。

蕭美琴隨後在教堂外也對主流媒體表示，她此行是代表蔡英文總統及台灣人民向受難者與家屬致意。建立民主的社會是我們共同的目標，讓人人能以和平的方式自由表達意見，因此，我們強烈譴責暴力與仇恨。

爾灣台灣基督長老教會租用的拉古納伍茲日內瓦教會，當日戒備森嚴，近十名警衛分散教會各角落，橙縣縣警局也派出一部警車到場。李輔仁牧師特別在會眾抵達前，與擔任招待的幾位教友一起禱告，祈求會友們在驚嚇之後回到教會，能恢復平安的心。

當日擔任招待的一位教友表示，事後清查教會的訪客資料後，發現作案的兇手在兩年前曾來過此教會，與當時的牧師交談，還要求牧師寄教會消息給他，可見兇手計畫作案已有一段時間，更顯出他充滿仇恨的惡意。

另一位會友指著隨身皮包上的刮痕說，兇手在開槍時，她拿起皮包擋在頭上自衛，她感覺到一顆子彈擦過頭上，後來才看到皮包留有明顯的刮痕。

爾灣台灣基督長老教會是租用拉古納伍茲的日內瓦教會聚會，這所教會附設私立小學，槍案發生的會議廳就是其中的一間禮堂，目前仍關閉不對外開放。

參加主日崇拜的百餘人中，有陪同父母及祖父母來的年輕人，還有附近教會的代表。台北經文辦事處處長黃敏鏡、約巴林達市議員黃瑞雅、聖安東尼山社區學院理事會主席陳介飛、Aliso Viejo市議員Mike Munzing等人也出席主日崇拜向會友致意。

爾灣台灣基督長老教會牧師李輔仁（左）與擔任接待的會友一起祈禱。（本報記者／攝影）
爾灣台灣基督長老教會牧師李輔仁（左）與擔任接待的會友一起祈禱。（本報記者／攝影）

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