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機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

本報記者／洛杉磯報導
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）
印有「SSSS」標記的登機牌示意圖。（維基百科）

陳女士近日乘坐廈門航空，從中國飛往洛杉磯，卻發生一件怪事，她發現自己購買了機票後，卻一直無法辦理在線直機選座，但和她同行的丈夫和朋友都可以順利辦理在線直機選座。

由於沒有辦法辦理在線直機選座，陳女士只能到櫃檯辦理登記選座位，在辦理託運行李時，工作人員在她的行李上貼了一個綠色標誌，上面寫著抽檢行李。成功拿到登記牌後，陳女士帶著一臉疑問前往安檢窗口，她發現同行者都只需要過安檢一次就可以順利通過，自己卻需要過兩次安檢，而且需要脫鞋，穿上安檢人員指定的鞋子再過一次嚴格的全身人工安檢。

陳女士感到非常困惑，搭乘多年飛機從來沒有遇到過這種情況，於是諮詢安檢人員，被告知因為她的飛機票上印有「SSSS」的標記。

過完二次安檢後，陳小姐檢查了自己的飛機票，上面真有「SSSS」的標記。剛開始以為是航空公司給的標記，但安檢人員告訴她，「SSSS」這個標記和航空公司沒有關係，航空公司無權在機票上標誌「SSSS」。工作人員表示，當乘客購買機票後，出票時被美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）標記了，凡被標記「SSSS」的乘客都必須要進行二次安檢。

美國國際航線和境內航線登機牌上出現的「SSSS」，看似隨機的字母組合，實際上是TSA要求旅客接受額外安檢的標誌，並且飛往美國的國際航班和美國國內航班的乘客，都可能拿到帶有這種代碼的登機牌。

「SSSS」的全稱是（Secondary Security Screening Selection），即二次安檢，但哪些乘客登機牌上會出現這樣的標識，運輸安全管理局和航空公司都守口如瓶。如果乘客的登機牌出現了這個標記，意味著除了要接受常規的X射線行李安檢、步行通過金屬探測器（或全身掃描儀）外，可能還要接受二次安檢項目中的幾項甚至全部，包括搜身檢查、人工行李檢查和爆炸物痕量探測。另外，還要再接受一次手持金屬探測器檢查。

「SSSS」代碼是從九一一恐怖襲擊後開始實施，目的是幫助運輸安全管理局監測查詢出入美國的潛在危險人員。一般來說經常到風險大的國家旅行的人、上了國際恐怖分子名單上的人、與犯罪分子或恐怖分子重名的人、購買一天之內往返機票的人、出行當天用現金購買機票的人等，被標記上「SSSS」的概率較高。

機票代理嚴先生表示，機票上出現「SSSS」的旅客是隨機選取，一個航班出現幾個這樣的旅客也是隨機，一般無需過多擔心。如果不幸發現自己的機票上有「SSSS」的標誌，也不要慌張，提前前往安檢口，給自己留些充足的時間，以免耽誤登機，耐心的過完安檢就可以了。

如果被列入「SSSS」名單中，民眾可以在網站dhs.gov/dhs-trip申請並進行申訴，提供可以證明自己安全的信息和資料，然後等待審核。但是能不能被撤銷要看證據是否足夠支撐。

陳女士的託運行李箱上被貼上綠色標誌，上面有「抽檢行李」字樣。（陳女士提供）
陳女士的託運行李箱上被貼上綠色標誌，上面有「抽檢行李」字樣。（陳女士提供）

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