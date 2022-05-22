我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

郵輪養老更便宜？ 會計師：每天100元吃住娛樂全包

罷免賈斯康 洛縣委巴格站出來 稱「公共安全已經惡化」

編譯組／綜合報導
洛杉磯縣縣政委員巴格。（本報檔案照）
洛杉磯縣縣政委員巴格。（本報檔案照）

FOX 11電視台報導，洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）20日表態支持罷免洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）。

「公共安全已經惡化。」巴格直言，洛縣檢察長的零保釋政策（zero-bail policy）為壓垮治安的最後一根稻草。

巴格告訴電視台稱，「今天洛杉磯時報一則關於零保釋政策如何影響轉移計畫（diversion program）文章，像賈斯康這樣的人吹噓這個計畫比監禁好，而我們卻發現他的保釋政策，現在正影響人們獲得他們應得的幫助。」

她指出，檢察長這項政策，干擾轉移計畫及其替藥物濫用、精神疾病和無家可歸者提供服務的能力。

「像這樣的轉移計畫，抓住一個狹窄的機會之窗，為陷入谷底的被捕人員提供治療和住房。但賈斯康的政策所實施的快速釋放選項，浪費這個機會。」

「如果沒有最低谷，就沒有接受幫助的動力。相反，我們浪費了結束痛苦和幫助治癒我們社區中最需要幫助者的機會。因此，我覺得有必要加入我的聲音支持罷免。」巴格於網上發文稱。

巴格並表示，轉移是整個洛縣政委員都相信，且努力的部分。她想用支持受害者權利、安全和正義的人取代賈斯康。

目前有超過40萬選民簽署請願書，要求罷免賈斯康。請願書需在7月6日前獲得56萬6857份簽名，才能於11月選舉時，將罷免議題放入選票中。

在賈斯康輕罪政策下，洛縣犯罪率急遽上升，包括尾隨回家搶劫（follow-home robberies）、「打砸搶」（Smash-and-Grab）、無家可歸和兇殺案等。

洛縣 罷免 洛杉磯

上一則

華人轉行卡車司機 收入高過不少普通白領

下一則

機票出現SSSS神秘代碼 華人經歷嚴格2次安檢

延伸閱讀

洛縣檢察長賈斯康：大規模槍殺 政客有責

洛縣檢察長賈斯康：大規模槍殺 政客有責
查普爾舞台遇襲案 賈斯康重申不構成重罪 洛檢將以輕罪論處

查普爾舞台遇襲案 賈斯康重申不構成重罪 洛檢將以輕罪論處
整點快訊／變性女性侵女童又殺人 屢犯案恐拖累賈斯康

整點快訊／變性女性侵女童又殺人 屢犯案恐拖累賈斯康
變性女屢犯案 恐拖累賈斯康

變性女屢犯案 恐拖累賈斯康
罷免連署達40萬 檢察長賈斯康有危機感

罷免連署達40萬 檢察長賈斯康有危機感
罷免簽名已達40萬 賈斯康產生危機感

罷免簽名已達40萬 賈斯康產生危機感

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

2022-05-17 02:20
案發的教堂。(李若/攝影)

南加教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若/攝影）

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

2022-05-16 15:16

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco