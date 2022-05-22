罷免賈斯康 洛縣委巴格站出來 稱「公共安全已經惡化」

洛杉磯縣縣政委員巴格。（本報檔案照）

FOX 11電視台報導，洛縣 縣政委員巴格（Kathryn Barger）20日表態支持罷免 洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）。

「公共安全已經惡化。」巴格直言，洛縣檢察長的零保釋政策（zero-bail policy）為壓垮治安的最後一根稻草。

巴格告訴電視台稱，「今天洛杉磯 時報一則關於零保釋政策如何影響轉移計畫（diversion program）文章，像賈斯康這樣的人吹噓這個計畫比監禁好，而我們卻發現他的保釋政策，現在正影響人們獲得他們應得的幫助。」

她指出，檢察長這項政策，干擾轉移計畫及其替藥物濫用、精神疾病和無家可歸者提供服務的能力。

「像這樣的轉移計畫，抓住一個狹窄的機會之窗，為陷入谷底的被捕人員提供治療和住房。但賈斯康的政策所實施的快速釋放選項，浪費這個機會。」

「如果沒有最低谷，就沒有接受幫助的動力。相反，我們浪費了結束痛苦和幫助治癒我們社區中最需要幫助者的機會。因此，我覺得有必要加入我的聲音支持罷免。」巴格於網上發文稱。

巴格並表示，轉移是整個洛縣政委員都相信，且努力的部分。她想用支持受害者權利、安全和正義的人取代賈斯康。

目前有超過40萬選民簽署請願書，要求罷免賈斯康。請願書需在7月6日前獲得56萬6857份簽名，才能於11月選舉時，將罷免議題放入選票中。

在賈斯康輕罪政策下，洛縣犯罪率急遽上升，包括尾隨回家搶劫（follow-home robberies）、「打砸搶」（Smash-and-Grab）、無家可歸和兇殺案等。