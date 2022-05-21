2嫌便利店開槍交火宛如電影 嚇壞顧客

蒙地貝婁一家便利店發生槍擊案，警方公布的嫌犯圖像。(蒙地貝婁警局）

兩名男子闖入蒙地貝婁市（Montebello ）一家7-11便利商店，不知何故爭吵開槍對射，現場槍聲大作，宛如電影場面。槍戰過程被監控攝像頭全紀錄，目前蒙地貝婁警察 局正在通緝 兩名嫌犯。

影音來源：監控錄像；記者秦祖意後製

這起槍擊 案發生在4月30日晚上 9 點 50 分左右，警方稱，這家便利店位於Beach Street和Greenwood Avenue的交匯處。當時兩人似乎發生了口頭爭吵，後來跑入這家便利商店。監控錄像顯示，兩人在對話以後，其中一人開始拔出手槍指向另一人，那人立刻跑向商店另一邊，並且也掏出自己的槍；隨後兩人開槍對射，「叭、叭、叭、叭」一時槍聲大作。當時商店還有幾名客人，立刻嚇壞全趴下。唯一的店員也立即蹲下。警方說，儘管槍擊現場驚險，但沒有人受傷。

蒙地貝婁一家便利店發生槍擊案，警方公布嫌犯圖像。(蒙地貝婁警局）

蒙地貝婁警察局週四19日公佈了監控錄像，希望獲得公眾提供的相關線索。任何了解相關案情信息或是能認出其中一名通緝犯的民眾，請聯繫警探Fivecoat，電話號碼323-887-1247。希望匿名提供消息的民眾也可以致電 1-800-222-TIPS提供有關信息。