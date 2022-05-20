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洛杉磯可避開新一波疫情 ? 公衛局長樂觀

編譯組╱綜合報導

美國面對新一波新冠疫情，在東西兩岸人口最密集的都會區，再次出現洛杉磯抗疫能力，遠遠超過的現象，原因到底在那裡？洛杉磯可能重蹈紐約的覆轍嗎？

相對於東岸紐約的慘況，西岸的洛杉磯相對平穩，洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）甚至表示，最樂觀的情況下，洛縣甚至不必恢復室內強制口罩令。事實顯示，費若的樂觀並非空穴來風，紐約的每10萬人確診率，高出洛杉磯50%，住院人數更三倍高於洛杉磯。

洛杉磯避開風頭的原因很多，其中之一就是口罩已經成為洛杉磯人的習慣，特別是進到高風險的室內場所時，洛杉磯人比紐約人更願意戴上口罩。另外，紐約只有58%的65歲以上長者施打加強針，但洛杉磯已達67%。加上Paxlovid等口服藥的普及，都讓洛杉磯人演變成重症的風險降低很多。

另一個差異則可能是Omicron病株BA.2.12.1亞型的威力，洛杉磯只占全部病例的50%，但紐約與新澤西卻達75%。但是因為緩解療法的普及，費若說，就算洛杉磯的新增病例增加了200%，但是住院病患並未大增，洛杉磯的醫療能量還算充裕。

不過，新一波的疫情卻有兩個潛在風險，一是富裕社區的染病率偏高，另一個則是青少年與青年的染病個案快速增加，特別是12至17歲的少年，與50歲以下的年輕人。

費若說，這兩個趨勢之前都已經出現過，第一個趨勢要擔心的反倒是，後續的低收入社區染病率變高，第二個則是來自工作場所的群聚感染，包括餐飲業、建築園藝、家電展場，以及製造業與金融保險業。

洛杉磯 口罩 疫情

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