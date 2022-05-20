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鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

記者啟鉻／鑽石吧報導
警方現場調查。（記者啟鉻／攝影）
警方現場調查。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧市19日凌晨發生入室搶案，受害者是華裔，他自稱傑森。他表示，對亞裔尤其華裔交友不慎，導致無法接受被搶的結果。他並意指這起搶劫案不單純，是他交友不慎，被朋友算計，而這個朋友就在身邊。但傑森的說法，尚未得到警方證實。

傑森年齡30歲左右，戴著眼鏡，身體強壯，身高在1.8米以上。他表示，來自日本，是日本華僑。因為心情很不好，所以很需要朋友撫慰。但是不能以朋友名義，來圖謀他的財物，對朋友所作所為很失望。

傑森說，這起入室搶案並非普通搶劫。他指著手腕上一塊名錶，說這是他家最差的錶，其它名錶還有多只。而劫匪搶走的不止3000元，還有好多只更為貴重的錶被歹徒搶走。他說，案件不單純。是分租友人知道他有潔癖，就叫清潔阿姨來打掃房間，知道他將貴重物品放置的地點。他對這位友人不薄，還因為這位友人財務困難，提供過幫助。他還說，這位朋友好賭博。

他認為鑽石吧市治安很好，可以說是夜不閉戶。警員敬業，他給警員很多擁抱。傑森說，已經被警方拘捕的華裔男子，就是案件主嫌，兩名歹徒也不是亞裔。但他所稱的案件嫌犯及歹徒特徵尚未經過警方證實。

傑森最後說，希望通過華文媒體傳達他心中一個聲音，中國人來自一個禮儀之邦，在海外傳承的是華人傳統和精神，是幫助人、助人為樂的精神，就如長輩不要告訴孩子「不應該幫助人」，要告訴孩子，要拿出最大誠意去幫助人。但是幫人不是一種罪過，不應該讓別人去害怕、失望。

受害者華裔傑森表示，他日前家庭發生變故，太太罹患重病，再遭遇入室搶劫，說起經歷的不幸還一度哽咽，情緒險些失控。

記者19日赴案發現場採訪時，正遇到受害者傑森站在宅前人行道上，與前來探望的友人交談。他說，前不久太太與孩子離開了他，而且太太罹患重病。太太是一位傑出影評人，患病後的情緒也很不好。他還說，太太對華人圈已經失去希望，不會再返回。他曾對太太說，若某些人犯了過錯，就讓所有人都承擔責任，這是不對的。

他要告訴太太，罹患癌症也沒有關係，他不會放棄為她治療，一定會治好的。而且醫生說治療也沒有問題。他也有保險，在美國是合法納稅人，所以告訴太太不用害怕。

傑森也希望本報報導後，他的太太能看到他說得這番話，能給他太太更多力量和安慰。

案發住宅。（記者啟鉻／攝影）
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

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