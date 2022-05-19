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艾爾蒙地珠寶店被搶近百萬 2員工遇襲

記者李雪／艾爾蒙地市報導
事發店鋪位於一條商業街。（記者李雪／攝影）
事發店鋪位於一條商業街。（記者李雪／攝影）

艾爾蒙地的一家珠寶店17日下午遭遇砸店搶劫，光天化日之下店裡價值近100萬元的珠寶被盜，兩名員工也被襲擊。

影音來源：記者李雪

據位於Main街10900街區「David's Jewelers」珠寶店的老闆Jose Nava說，砸搶事件發生在下午1點15分左右，他估計大約有95萬6000元的商品被盜。該店的Instagram頁面發布了事件視頻，視頻顯示三名男子砸碎展示櫃，並迅速搶走商品。

幾名歹徒正在砸玻璃櫃搶劫。（視頻截圖）
幾名歹徒正在砸玻璃櫃搶劫。（視頻截圖）

Nava表示當時他和另一名店員試圖向歹徒扔各種物品擊退他們，但歹徒還用錘子打了他的臉，他在店裡工作的妻子也被打到。不過18日接受本報採訪時，他看起來並沒有明顯受傷跡象。視頻中也拍到了倆人向歹徒扔椅子、垃圾桶和計算器等，然後追著他們走出商店並繼續扭打，但歹徒還是帶著珠寶逃走了。

幾名歹徒正在砸玻璃櫃搶劫。（視頻截圖）
幾名歹徒正在砸玻璃櫃搶劫。（視頻截圖）

艾爾蒙地警察局巡官Knight表示，歹徒最終乘坐一輛雪佛蘭Avalanche逃走，他們最後一次被人看到是在西行的10號高速公路上。不過Knight沒有證實珠寶店老闆對被盜商品成本的估計，但他表示確實是一筆不小的數目。

18日該店已經恢復營業，展示櫃也已經換了新的玻璃，店員當天上午正在將商品都擺放回櫃子中。Nava表示，從事珠寶行業12年，開這家店也十年，從來沒有發生過這種事。他聽說過去年開始的不少砸搶犯罪事件，也曾經讓他非常擔憂，因此比較貴重的珠寶都收到店裡面，不會擺在外面，他也告誡員工如果遇到這種情況不要反抗。

不過當天事發時他非常生氣，於是向歹徒扔東西反抗。他表示也曾考慮過雇保安，同時他一般都會帶著槍，只是案發當天他正好沒帶。但他也慶幸沒有帶槍，否則事情可能更糟糕。他說他和許多同行一樣，他們其實都很害怕，包括出門也可能有危險，所以通常都盡量避免讓人知道誰是業主。

店主拍下了歹徒的車照片。（店鋪Instagram）
店主拍下了歹徒的車照片。（店鋪Instagram）
事發後一天，新玻璃櫃剛被換上。（記者李雪／攝影）
事發後一天，新玻璃櫃剛被換上。（記者李雪／攝影）
事發後一天，新玻璃櫃剛被換上。（記者李雪／攝影）
事發後一天，新玻璃櫃剛被換上。（記者李雪／攝影）

艾爾蒙地 警察

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