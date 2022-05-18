和統會 否認與台灣教會槍手周文偉關係密切

南加橘郡爾灣基督長老教會槍擊命案被告周文偉，面臨多項控罪。(橘郡警局提供)

震驚華人 社區和中美台三地的橙縣台灣教會一死五傷槍擊案繼續發酵。對於台灣方面部分媒體指槍手周文偉 （David Chou）與（美國）中國和平統一促進會有密切關係及其所謂的陰謀論，拉斯維加斯和統會發表聲明否認，和統會同時評論坊間「中國政府對該會有金援」的猜測「純屬天方夜譚」。

南加 州（美國）中國和平統一促進會17日對周文偉與和統會的關係不予置評，原因是「周文偉根本不是南加和統會成員」。而拉斯維加斯（美國）中國和平統一促進會則發表聲明表示，周文偉在2019年之後就沒有參加過當地和統會的活動。知情人認為，拉斯維加斯和統會與周文偉關係疏遠，與其近年越發走向極端的思想有關。

（美國）中國和統會在洛杉磯有相當長的歷史，活躍成員來自兩岸三地，包括深入研究兩岸關係的專家和學者，也是五湖四海。不願透露姓名的會員認爲，此次台灣教會槍擊慘案，應爲孤狼突發事件。以槍手68歲的年紀看，其應該是出生在台灣的外省人，台灣幾百萬人都是這種情況，並非獨特。再者，開槍打死人在美國是犯罪，任何人都不可能支持他，更不可能是有組織的計劃。

與槍手周文偉相熟的拉斯維加斯一位華人17日向媒體表示，她和David周認識多年，又因爲同在一個教會，彼此更為熟稔。她說，David周近年常在教會活動上與牧師爭吵，甚至曾經表示他要賣掉所有的東西，然後去死，在死的時候希望許多人跟他一起死。

這位華人表示，最後一次見到David周是在去年聖誕節之前，當時很多人在場，David周向大家說，我打算將所有在三個房子都買掉，去死，死亡時要去拉墊背，因爲他恨這個世界。

如果這些敏感話語出現在其他族裔，可能會有人報警。但當時很多華人以爲他只是一起氣頭上發怨，説説而已，誰也不當真。沒想過到半年之後，發生悲劇。