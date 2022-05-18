和統會 否認與台灣教會槍手周文偉關係密切
震驚華人社區和中美台三地的橙縣台灣教會一死五傷槍擊案繼續發酵。對於台灣方面部分媒體指槍手周文偉（David Chou）與（美國）中國和平統一促進會有密切關係及其所謂的陰謀論，拉斯維加斯和統會發表聲明否認，和統會同時評論坊間「中國政府對該會有金援」的猜測「純屬天方夜譚」。
南加州（美國）中國和平統一促進會17日對周文偉與和統會的關係不予置評，原因是「周文偉根本不是南加和統會成員」。而拉斯維加斯（美國）中國和平統一促進會則發表聲明表示，周文偉在2019年之後就沒有參加過當地和統會的活動。知情人認為，拉斯維加斯和統會與周文偉關係疏遠，與其近年越發走向極端的思想有關。
（美國）中國和統會在洛杉磯有相當長的歷史，活躍成員來自兩岸三地，包括深入研究兩岸關係的專家和學者，也是五湖四海。不願透露姓名的會員認爲，此次台灣教會槍擊慘案，應爲孤狼突發事件。以槍手68歲的年紀看，其應該是出生在台灣的外省人，台灣幾百萬人都是這種情況，並非獨特。再者，開槍打死人在美國是犯罪，任何人都不可能支持他，更不可能是有組織的計劃。
與槍手周文偉相熟的拉斯維加斯一位華人17日向媒體表示，她和David周認識多年，又因爲同在一個教會，彼此更為熟稔。她說，David周近年常在教會活動上與牧師爭吵，甚至曾經表示他要賣掉所有的東西，然後去死，在死的時候希望許多人跟他一起死。
這位華人表示，最後一次見到David周是在去年聖誕節之前，當時很多人在場，David周向大家說，我打算將所有在三個房子都買掉，去死，死亡時要去拉墊背，因爲他恨這個世界。
如果這些敏感話語出現在其他族裔，可能會有人報警。但當時很多華人以爲他只是一起氣頭上發怨，説説而已，誰也不當真。沒想過到半年之後，發生悲劇。
上一則
南加大民調：71%亞裔感到在美受歧視
下一則
FB留言