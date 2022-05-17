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槍擊台人教會… 好友曝周文偉「不滿民進黨執政」

記者啟鉻／洛杉磯-拉斯維加斯連線報導
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）
南加台灣教堂槍擊命案槍手、68歲的男子周文偉被收押。（橙縣警局）

南加州橙縣台灣基督長老教會發生一死五傷槍擊案，兇手是來自拉斯維加斯68歲的周文偉（David Chou）。據周文偉在拉斯維加斯的幾位好友表示，他祖籍中國湖南，民國42年(1953年)在台灣出生，是台灣外省第二代，在台灣長大，畢業於台中一中、逢甲大學，30多年前留學美國，獲碩士學位。

拉斯維加斯台僑魏先生與周文偉是十幾年好友，魏先生說，周文偉是很正派的人，在台灣眷村出生長大，後來一直在台中市生活學習，父親來自中國湖南。周文偉因為是外省人，認為在台灣受到打壓排斥，所以好友在一起談起往事，他心中很是憤憤不平，近年對民進黨總統蔡英文執政很不滿。

另一位好友蔡先生表示，周文偉在拉斯維加斯住了十幾年，由於是老鄉，所以結為好友，經常在一起吃飯。周文偉來美後，曾出版過不少有關調酒的著作，在台灣花蓮、高雄等地學校，以及中國的大學教過如何調酒；退休前他從事移民文件翻譯工作，退休後做過警衛安保。周太太在2021年患病，返回台灣治療。

蔡先生表示，周文偉父親是軍人，他很愛護台灣，平時大家多在一起吃飯聊天唱歌，周文偉喜歡吃回鍋肉、炸醬麵，但對政治話題不經常談論。

周文偉圖片及簡歷。（好友提供）
周文偉圖片及簡歷。（好友提供）

16日上午，有朋友打電話給周太太，得知她已經在加護病房，講話都無力沒有聲音了。本來想告訴她的先生出事了，得知周太太病情，又不敢講出真相。周太太還試著問周文偉近況，朋友不敢說實話，就告訴她，周文偉身體很健康，天天到海邊鍛鍊，像度假一樣。他猜測周太太因病情嚴重，可能隨時會惡化。

蔡先生說，周文偉有子女，均是牙醫，他在台灣有房產，在拉斯維加斯也有房產，有兩層，面積很大，先前曾在房間內設立隔間然後分租，類似家庭旅館。他平時很節省，開一輛舊轎車，後來據悉拉斯維加斯房產賣掉了。2022年初，周文偉離開拉斯維加斯到洛杉磯，與好友們切斷聯絡。好友多次希望聯絡他，也無法找到他。

蔡太太說，幾個月之前，周文偉的太太曾從台灣治病後，返回拉斯維加斯，處理房產的事情。周文偉當時說，什麼都不要。所以在槍擊案前，周文偉將所有財產都處理掉了，給了孩子和太太。他說要自己「一無所有」。

蔡先生認為，周文偉之所以跑到台灣人教會開槍，可能是積壓了很久的憤怒。周文偉的好友說，他痛恨台獨及民進黨，曾經對好友說，希望自己死後，墓碑刻上「建立民國，恢復中華」。

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