對賭城台灣鄉親友善 疑憂鬱喪理智?

南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若╱攝影）

橙縣警察 局在5月16日周一的新聞發布會表示，周日拉古納伍茲教堂槍擊 案的嫌犯周文偉（David Wenwei Chou），作案動機似乎是出於對台灣社區的政治仇恨。雖然警方將周文偉說成是中國移民（Chinese Immigrant），但消息來源指出，周文偉出生長大於台灣。在拉斯維加斯的一些台灣同鄉聚會場合，他對人很友善，但近年似被憂鬱症所苦，不曉得是否因此引發喪失理智。

雖然調查人員提供的細節很少，但他們表示，他們的調查表明，這起槍擊案是「出於政治動機的仇恨事件」。

執法部門消息人士稱，調查人員在周文偉的車裡找到一張手寫的便條，上面寫著他的動機和襲擊的想法。橙縣警局局長巴恩斯（Don Barnes）表示，在找到的證據中，有周嫌在車裡留下用中文寫的便條，表明他不認為台灣應該是一個獨立於中國的國家。巴恩斯表示，周嫌在美國生活多年，是美國公民。

橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）說，1948年之後的某個時間，周先生的家人顯然是被從中國強行遷往台灣的眾多人群之一。當局發現的手寫筆記，記錄了周文偉對台灣的仇恨，似乎是從他覺得在那裡生活時受到的待遇不佳開始。

史匹澤補充說，周對台灣及其人民有「絕對的偏見。根據我們目前的發現，我們認為他專門針對台灣社區，而這裡（意指案發地）是台灣社區的典型代表之一」。