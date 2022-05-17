我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

對賭城台灣鄉親友善 疑憂鬱喪理智?

本報記者╱洛杉磯報導
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若╱攝影）
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若╱攝影）

橙縣警察局在5月16日周一的新聞發布會表示，周日拉古納伍茲教堂槍擊案的嫌犯周文偉（David Wenwei Chou），作案動機似乎是出於對台灣社區的政治仇恨。雖然警方將周文偉說成是中國移民（Chinese Immigrant），但消息來源指出，周文偉出生長大於台灣。在拉斯維加斯的一些台灣同鄉聚會場合，他對人很友善，但近年似被憂鬱症所苦，不曉得是否因此引發喪失理智。

雖然調查人員提供的細節很少，但他們表示，他們的調查表明，這起槍擊案是「出於政治動機的仇恨事件」。

執法部門消息人士稱，調查人員在周文偉的車裡找到一張手寫的便條，上面寫著他的動機和襲擊的想法。橙縣警局局長巴恩斯（Don Barnes）表示，在找到的證據中，有周嫌在車裡留下用中文寫的便條，表明他不認為台灣應該是一個獨立於中國的國家。巴恩斯表示，周嫌在美國生活多年，是美國公民。

橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）說，1948年之後的某個時間，周先生的家人顯然是被從中國強行遷往台灣的眾多人群之一。當局發現的手寫筆記，記錄了周文偉對台灣的仇恨，似乎是從他覺得在那裡生活時受到的待遇不佳開始。

史匹澤補充說，周對台灣及其人民有「絕對的偏見。根據我們目前的發現，我們認為他專門針對台灣社區，而這裡（意指案發地）是台灣社區的典型代表之一」。

橙縣 槍擊 警察

上一則

聯調局查仇恨犯罪 可能另起訴聯邦控罪

下一則

目擊者:兇手用鐵鍊鎖門 至少連開10槍

延伸閱讀

紐約秋園監獄強行動工 社區居民：將抗爭到底

紐約秋園監獄強行動工 社區居民：將抗爭到底
台灣教會兇嫌對台灣鄉親友善 疑因憂鬱症引發喪理智

台灣教會兇嫌對台灣鄉親友善 疑因憂鬱症引發喪理智
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍

南加台灣教堂槍擊案 兇手說普通話 至少連開十槍
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
社區巡邏隊 守護法拉盛滿1周年

社區巡邏隊 守護法拉盛滿1周年

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
案發的教堂。(李若/攝影)

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次