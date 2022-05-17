我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

教會槍擊兇手周文偉個性偏激 非統促會理事

本報記者╱洛杉磯報導

南加橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)台灣人長老教會15日槍擊命案的槍手，在執法單位確認是68歲男子周文偉( David Chou)之後，有網友找出他在2019年參加中國和平統一促進會活動的照片，並說他是理事。但僑界人士表示，周文偉並非理事，但確實熱情參加了活動。而他本就個性偏激，加之近來生活不順，做出極端行為令人難過。

槍擊事件後，警方指出槍手為中國移民，因為仇恨台灣人而作案。有網友找出周文偉參加中國和平統一促進會活動的照片，並截圖一篇拉斯維加斯新聞報的報導。但截止16日下午，該新聞網站已將周文偉的名字從報導中刪除，但仍有其單獨講話的照片。

一位曾出席這場活動的僑界人士表示，其實周文偉只是熱心人士。但因報導中他的名字，緊跟在一名理事的名字後面，看起來好像他也是協會的理事之一。他表示，當時周文偉非常熱情來參加活動，並要求講話，於是就讓他發言。但由於他給人印象看起來情緒較激動不穩定，讓大家都有點擔心他，而協會也不主張激進，所以並沒有與他深交。

這位僑界人士還透露，事發後從其他認識的人那裡聽說，周文偉妻子似乎身體健康不佳。看來是連續遭遇生活上不順的事情和壓力，導致情緒不穩定並做出極端行為。而這對無辜的受害者來說，當然是無妄之災。

這位僑界人士也感到非常難過，表示華人圈很複雜，各式各樣的人都有，無論是台灣人、大陸人，尤其還有歷史淵源牽涉在內，不管任何人有什麼觀點想法，最重要的是尊重和理解，絕不能訴諸暴力，才有可能融合。

他也擔心事件的後續波瀾，尤其現在政治氣氛混亂，極端言論和搬弄是非的言論都非常多，暴力當然不對，但想必該事件會成為可炒作的話題，產生後續效應。他指出本來現在大環境就不好，中美關係交惡，主張中國統一的想法變得反成政治不正確。若再加上這種事，又是再抹黑一層。即便如此，他仍希望誠實以對，誠意表達才是正確的溝通方法。

此外，周文偉在僑社也曾參與其他活動，包括直到上個月，美國台中一中校友會舉辦周年校慶活動，他還擔任內華達州校友聯絡人。此外他在2011年間似乎還經營一處至少有九間臥室的小公寓樓，常在當地華人論壇上徵房客。但紀錄顯示，2014年該房屋已經被出售。

華人 槍擊 南加

上一則

目擊者:兇手用鐵鍊鎖門 至少連開10槍

下一則

今年股市受挫 分析師：加州千億財政盈餘恐墜崖

延伸閱讀

世界晚報╱南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代

世界晚報╱南加台灣教會槍案 嫌犯為台灣外省第二代
加州教會槍案 教友合力制服槍手 現場照片曝光

加州教會槍案 教友合力制服槍手 現場照片曝光

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次
台灣教會兇嫌對台灣鄉親友善 疑因憂鬱症引發喪理智

台灣教會兇嫌對台灣鄉親友善 疑因憂鬱症引發喪理智
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教會槍擊案 教會成員發起愛心募捐

南加教會槍擊案 教會成員發起愛心募捐

熱門新聞

教友在教會外等候警方調查。(Getty Images)

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

2022-05-15 22:12
案發的教堂。(李若/攝影)

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

2022-05-16 16:04
位於洛市Bel Air山上的Orum Residence傍晚遠景。（MLS圖片）

華裔企業家Eric Wu 3230萬元買下洛杉磯「全玻璃」豪宅

2022-05-13 02:00
近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
台裔醫師鄭達志。（South Coast醫療集團網址下載）

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

2022-05-16 17:40

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次