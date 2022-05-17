教會槍擊兇手周文偉個性偏激 非統促會理事

南加 橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)台灣人長老教會15日槍擊 命案的槍手，在執法單位確認是68歲男子周文偉( David Chou)之後，有網友找出他在2019年參加中國和平統一促進會活動的照片，並說他是理事。但僑界人士表示，周文偉並非理事，但確實熱情參加了活動。而他本就個性偏激，加之近來生活不順，做出極端行為令人難過。

槍擊事件後，警方指出槍手為中國移民，因為仇恨台灣人而作案。有網友找出周文偉參加中國和平統一促進會活動的照片，並截圖一篇拉斯維加斯新聞報的報導。但截止16日下午，該新聞網站已將周文偉的名字從報導中刪除，但仍有其單獨講話的照片。

一位曾出席這場活動的僑界人士表示，其實周文偉只是熱心人士。但因報導中他的名字，緊跟在一名理事的名字後面，看起來好像他也是協會的理事之一。他表示，當時周文偉非常熱情來參加活動，並要求講話，於是就讓他發言。但由於他給人印象看起來情緒較激動不穩定，讓大家都有點擔心他，而協會也不主張激進，所以並沒有與他深交。

這位僑界人士還透露，事發後從其他認識的人那裡聽說，周文偉妻子似乎身體健康不佳。看來是連續遭遇生活上不順的事情和壓力，導致情緒不穩定並做出極端行為。而這對無辜的受害者來說，當然是無妄之災。

這位僑界人士也感到非常難過，表示華人 圈很複雜，各式各樣的人都有，無論是台灣人、大陸人，尤其還有歷史淵源牽涉在內，不管任何人有什麼觀點想法，最重要的是尊重和理解，絕不能訴諸暴力，才有可能融合。

他也擔心事件的後續波瀾，尤其現在政治氣氛混亂，極端言論和搬弄是非的言論都非常多，暴力當然不對，但想必該事件會成為可炒作的話題，產生後續效應。他指出本來現在大環境就不好，中美關係交惡，主張中國統一的想法變得反成政治不正確。若再加上這種事，又是再抹黑一層。即便如此，他仍希望誠實以對，誠意表達才是正確的溝通方法。

此外，周文偉在僑社也曾參與其他活動，包括直到上個月，美國台中一中校友會舉辦周年校慶活動，他還擔任內華達州校友聯絡人。此外他在2011年間似乎還經營一處至少有九間臥室的小公寓樓，常在當地華人論壇上徵房客。但紀錄顯示，2014年該房屋已經被出售。