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聯調局查仇恨犯罪 可能另起訴聯邦控罪

本報記者╱洛杉磯報導
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若╱攝影）
南加州橙縣拉古納伍茲(Laguna Woods)的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）15日發生槍擊血案，造成一人死亡、五人受傷。（李若╱攝影）

拉古納伍茲教堂槍擊案槍手為台灣移民周文偉（David Wenwei Chou），聯邦調查局(FBI)已針對這起槍擊案展開聯邦仇恨犯罪調查，這是一起被認為針對台灣社區的政治仇恨案件，死者和傷者均為台灣移民或其後代。

針對該案，聯邦調查局主管洛杉磯地區事務的助理局長強生(Kristi Johnson)16日會表示，「已針對這起槍擊案展開聯邦仇恨犯罪調查，這將不包括在橙縣地區檢察處提起的任何加州控罪。」

除了聯調局派出行為科學小組，調查犯罪動機外，聯邦菸酒火器管理局(ATF)也加入調查行兇槍支來源，查明是誰賣給兇嫌。

美國司法制度有兩個法院系統，第一個是地方法院，是以州為單位，第二個是聯邦法院，聯邦最高法院享有特殊的司法審查權。本案已讓聯邦調查局介入，說明案件重大，調查手續相對繁瑣，需要多方警力配合協助調查。

律師劉龍珠解釋，聯邦調查局在以下幾種情況會介入調查案件：第一，案件涉及只有聯邦司法系統有權管轄的犯罪。第二，跨州案件（本案槍手周文偉是內華達州拉斯維加斯居民，槍殺地點教堂在加州橙縣）。第三，涉及重大複雜案件，通常需要更多警力、物力、財力、技術要求。地方檢察官雖然擁有更多警力和資料的優勢，但沒辦法通過技術破解電腦或者手機數據等繁瑣程序，而這時候聯邦調查局技術和經驗就顯現出來，案件會以聯邦調查局進行主導，與當地警局聯合調查。

針對槍手面臨一項謀殺罪和五項謀殺未遂罪等重罪指控，律師鄧洪表示，「根據加州法律規定，因為死者少於兩人，槍手最嚴重的是面臨無期徒刑，但在聯邦法裡，如果涉及仇恨犯罪等一些重大犯罪，最高可能會面臨死刑。」

鄧洪舉例說，例如佛洛伊德(George Floyd)案件，白人警察肖恩（Michael Chauvin）控以二級謀殺、三級謀殺和二級過失殺人，在明尼蘇達州罪名成立，被判罰22年6個月監禁。但因該案件涉及種族歧視和仇恨犯罪，聯邦調查局介入執法程序，把調查結果提交給聯邦檢察官駐當地辦公室，指控肖恩侵犯民權。

鄧洪補充，通常聯邦調查局的指控會晚一些，這是因為美國憲法規定不允許雙邊起訴同一項罪名，出於防止州政府的指控被判無罪，聯邦調查局就可以通過侵犯民權等指控來進行二次判罰。

針對本案，在找到的證據中，有周文偉在車裡留下用中文寫的便條，上面寫著他的動機和襲擊的想法，表明他不認為台灣應該是一個獨立於中國的國家。而且本案發生在教堂這種涉及宗教信仰的場所，這意味著需要進一步調查是否有更多證據表明這是一起仇恨案件。

仇恨犯罪 加州 槍擊

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