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物價漲、員工難找 南加中餐館面臨倒閉潮

記者邵敏／洛杉磯報導
爾灣的港式燒臘店三和海鮮燒臘，5月1日正式關門。（讀者提供）
爾灣的港式燒臘店三和海鮮燒臘，5月1日正式關門。（讀者提供）

南加疫情嚴重期間無人堂食，導致眾多餐廳面臨寒冬，如今疫情趨緩，不少南加華人餐廳看上去生意紅火，但熱鬧的背後是慘淡經營，「客人雖多，但卻入不敷出」，多家餐館無力苦撐，相繼歇業。業內人士尖銳地指出，「中餐館如今正面臨倒閉潮，比2008年還要嚴重。」

美國中餐協會副會長王鐵牛從事餐飲行業40多年，今年4月他關閉了自己最後一家在南加的餐廳，「最多的時候，我在南加地區共擁有九家餐廳，但就在這三年裡，我陸續把這些餐廳全部賣掉了。」

美國中餐協會副會長王鐵牛從事餐飲四十多年，4月關閉最後一家在南加的中餐廳。（王鐵...
美國中餐協會副會長王鐵牛從事餐飲四十多年，4月關閉最後一家在南加的中餐廳。（王鐵牛提供）

王鐵牛的最後一家餐廳是知名川菜館，位於洛杉磯縣天普市（Temple City）繁華地段，去年10月花費15萬裝修開業，但經營不到半年，4月15日這家店正式歇業。王鐵牛無奈地感慨，「現在大環境非常糟糕，我從業多年，從沒有遇到這麼嚴重的現狀，比2008年還要嚴重幾倍，這一點我確信。」

外人看來，這家川菜館每天生意十分火爆，為何短短半年就要關門大吉？王鐵牛坦言：「生意確實很好，但就是虧錢。」他分析，過去經營餐廳食材成本佔三成，員工薪資費用3.5成，房租一成，剩下的利潤大概在兩成左右；但現在食材成本上升到4.5成，人工四成，「再加上房租，利潤最後只剩下不到半成，根本沒法做，只能關門。」

三合燒臘曾發表聲明：疫情帶來的財務壓力，使得我們這樣的小企業很難生存。（讀者提供...
三合燒臘曾發表聲明：疫情帶來的財務壓力，使得我們這樣的小企業很難生存。（讀者提供）

王鐵牛認為，自去年10月開始的物價上漲速度堪稱恐怖，對中餐廳帶來的衝擊，甚至比疫情期間還要嚴重。他舉例，五加侖食用油以前批發價12元一桶，現在48元一桶，漲了三四倍；20磅左右的雞蛋從16元一路漲到50元；洋蔥等蔬菜以前是五六元一袋，現在飛漲到30元，「所有價格都是翻倍高漲，還限量提貨，我們每天在一家批發店只能拿一箱，因此不得不找多家店購買。」

好廚師搶手 還被挖角

此外，找不到員工是餐廳關閉的另外一個重要原因。川菜館開業時，王鐵牛以5500元月薪聘請一名四川廚師，但工作一段時間，其它餐廳以更高價格挖走這名廚師，「我餐廳的廚房，當時有五個廚師超過60歲，一個30多歲，現在請有經驗的廚師，年紀又不是很大，真的比登天還難。」

身為美國中餐協會副會長，王鐵牛說他每天都聽到同業吐苦水，主要就是因為員工太難找，「廚師一個月四五千沒人做，因為卡車司機每月可以賺一萬多，而且廚師的工作時間又長，這個行業人員流失現在太厲害了，以後傳統的中國味道在南加地區將越來越少。」

除了王鐵牛的九家餐廳之外，華人熟悉的一些知名中餐廳也在陸續關閉。爾灣的港式燒臘店三和海鮮燒臘，在5月1日正式關門；此前，位於聖蓋博全統廣場的分店開業近30年，已於2020年關門。三合燒臘曾發表聲明：「不幸的是，疫情給我們帶來的財務壓力，使得像我們這樣的小企業很難生存。」

沒有陸客 招牌餐廳倒

據知情人士透露，聖蓋博市一家經營幾十年的招牌中餐館，將於7月1日正式關門。該知情人士表示，「這是一家華人餐廳的標杆，客源主要面對來美旅遊的大陸遊客，疫情至今沒有遊客，生意大不如前，無奈選擇關門。」

聖蓋博市的A Plus Tea House中式餐飲店近日也在IG上發文指出，鑑於疫情之下物價與人工持續上漲，該店一直處於人手不足的情況，在衡量服務與食材品質無法兼顧的情況下，不得已只有選擇關門休息，提及最後營業時間訂在5月25日，感謝多年來一直支持該店的客人與親朋好友，希望未來能有機會再服務大家。該貼文被華人在臉書轉發後，有不少華人網友在下面留言表示難過或是「哭哭」。

根據相關數據，2019年全美中餐館約有5.4萬家，疫情兩年後，還剩下不到4萬家。王鐵牛指出，全美中餐館數量最近下降23%左右，傳統的中餐館正在快速流失，只有改變經營模式，才有生存下去的一線生機。

A Plus Tea House中式餐飲店近日在IG上的發文。（IG截圖）
A Plus Tea House中式餐飲店近日在IG上的發文。（IG截圖）

疫情 南加 華人

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