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Snapchat創辦人 幫洛杉磯藝術與設計學院畢業生還學貸

編譯組／綜合報導
洛杉磯奧蒂斯藝術設計學院284名應屆畢業生，在畢業典禮上收到驚喜大禮：學生貸款全都不用償還。圖為該學院校園。(Otis college of art and design網頁)
洛杉磯奧蒂斯藝術設計學院284名應屆畢業生，在畢業典禮上收到驚喜大禮：學生貸款全都不用償還。圖為該學院校園。(Otis college of art and design網頁)

洛杉磯時報報導，洛杉磯奧蒂斯藝術設計學院（Otis college of art and design）284名應屆畢業生，15日在畢業典禮上收到一份驚喜大禮：出了校門，將無債一身輕。許多畢業生聞訊當下喜極而泣。 

即時通訊軟體Snapchat創辦人兼首席執行長Evan Spiegel，和超模妻子米蘭達寇兒（Miranda Kerr）贈與該校百年建校以來，史上最大一筆捐款，全數償還所有畢業生的學生貸款。

該學院校長賀詩霍恩（Charles Hirschhorn）在畢業典禮上宣布該消息，全場歡聲雷動。他並未透露這筆鉅額捐款金額，但表示「超過該學院此前最大筆1000萬元捐款」。

Spiegel在高中時期，於奧蒂斯上了暑期班。他與兩名前史丹佛大學同學，共同開發受歡迎的即時通訊軟體Snapchat，使其在2015年，成了世界上最年輕的億萬富翁。

夫婦倆在捐款聲明中表示，「奧蒂斯藝術與設計學院鼓勵年輕人找到自己藝術領域，在各行各業中茁壯。回饋和支持2022年應屆畢業生是我們家庭的榮幸。」

該校2022-2023年學費為4萬9110元，92%學生獲得經濟資助，學校並未透露畢業生平均學貸金額。

賀詩霍恩說，90%畢業於該校的學生，在六個月內找到工作，平均入門工資約5萬元。

該校提供傳播藝術、數位媒體、環境設計、時裝設計、產品設計等課程。根據加州創意經濟年度報告，2020年這些行業雇用約140萬人，創造6870億元總產值。

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