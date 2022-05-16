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綠卡入境中國被剪？海外華人恐慌

本報記者／洛杉磯報導
近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天紀錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網路圖片）
近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天紀錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網路圖片）

近日網路上流傳，去加拿大留學的中國學生的護照在中國海關被剪，或持有美國綠卡的母親的綠卡也被剪。已引發海外華人尤其是綠卡持有者，對未來回中國是否能出境，及如遭遇綠卡被剪該怎麼辦的疑問和恐慌。但「剪護照」之說，已被北京出入境邊防檢查總站否認。

最近一則微信聊天截圖在網上流傳，紀錄顯示，一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶著美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。目前還未有官方說法，但事件本身引發海外華人熱烈討論。

有網友表示，不相信會發生這種事，指出中國海關官員都是受過職業訓練，怎麼可能動粗直接剪護照綠卡。即使需要剪護照，也是要移交到邊防專門部門，絕不是一個海關小職員可以做主的。另外，如真涉事，就是拿外國護照一樣能不給出關，更何況當事人還是中國公民，無需多此一舉剪綠卡護照。

也有網友表示，剪中國護照有可能，因為這是中國政府頒發的，有權處理。但是剪綠卡不太可能，因為綠卡不是中國政府發的。

對此，律師許俊良表示，本著國家之間互相尊重的原則，中國不可能對其他國家的政府文件，如綠卡或者他國護照動手，各個國家只能剪本國的護照。這件事目前只能歸納為個人行為不當，如綠卡如果在中國遺失或沒收，當事人可和領事館聯絡，核實身份後申請臨時旅遊文件。但要注意的是，綠卡只是一個進入美國的憑證，但是沒有護照就不能登機。

他說，目前還沒有客人有類似遭遇，但是有聽聞一些憑藉政治庇護拿到綠卡的人，在中國被限制出境。之前曾有客人很緊張地詢問，他太太拿政治庇護綠卡回中國，擔心出不來，最後繞道香港出境才沒有被找麻煩。但具體是否政庇綠卡就一定會在中國邊境刁難，也無法確定。

律師劉龍珠表示，綠卡被剪掉或者沒收，在國外申請美國綠卡需要填寫I-131a表格去當地大使館辦理。如果覺得中國辦理速度慢，可先去墨西哥或加拿大，在當地的美國領事館申請簽證進來美國，或者去塞班島，中國護照去塞班島不需要綠卡，然後從塞班島入境夏威夷。

有華人網友有綠卡在中國丟失的經歷。她表示辦了掛失，然後家人傳真綠卡批准信，在領館辦了一次性的居民身分入境許可就能出境。但是在美國入關時要進「小黑屋」，因為普通邊檢的電腦無法核查身份。最後被批准入境，同時給她一個通知，讓她在限定天數內去移民局辦公室報到，並提交補發綠卡申請。

也有網友建議，出門旅行證件多帶複印件，放在不同地方，複印件不能直接用，但是萬一需要補辦，會很有幫助。或者手機存儲綠卡照片，工作人員核實號碼，對了就能回美國。

綠卡 華人 邊境

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