挺墮胎權 南加各地集會遊行聲援全國抗議運動

加州眾議員方樹強（右）和婦女領袖參加洛杉磯市中心的集會遊行。（方樹強臉書）

5月14日南加州 有幾萬人走上街頭，聚集在各地公園，舉行「維護婦女墮胎 權集會」（Bans Off Our Bodies Abortion Rally），聯邦、加州和地方民選官員、計畫生育組織與婦女權益團體領袖出席，響應全國的抗議運動。

數萬人聚集在洛杉磯市政府前參加保護婦女墮胎權利集會。（方樹強臉書）

在聯邦最高法院計畫推翻「羅訴韋德案」（ Roe v. Wade ）並取消憲法對墮胎權保護的意見草案洩露後，此舉可能會導致26個州迅速禁止墮胎，引起美國民眾特別是婦女強烈關注。據多個媒體消息，在南加州及洛杉磯 地區，14日有成千上萬的人湧向街道，作為全國範圍內響應保護墮胎權活動的一部分。

上午8時在巴沙迪那(Pasadena)舉行的集會上，有一個簡短的演講節目，然後鼓勵與會者加入洛杉磯市中心的抗議集會。演講者包括國會眾議員趙美心 (Judy Chu)和謝安達 (Adam Schiff)，加州參議員Anthony J. Portantino和加州眾議員方樹強（Mike Fong），巴沙迪那市長Victor M. Gordo，以及社團領袖等。該集會由巴沙迪那和聖蓋博谷計劃生育 (PPPSGV) 以及合作組織 Indivisible、聖谷男女同性戀中心（SGV LGBTQ 中心）、YWCA Pasadena-Foothill Valley 和 Civic Sunday 組織聯合舉辦。方樹強等人在巴沙迪那集會結束後，又來到了洛杉磯市中心參加集會。

全國多地周六舉行遊行集會保護婦女墮胎權利。（美聯社）

上午10時在洛杉磯市政府前舉辦的大型集會，發言人包括市長賈西提（Eric Garcetti）、聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、聯邦眾議員Karen Bass 和 Maxine Waters，州參議員Sydney Kamlager，以及多個民權和婦女團體代表。賈西提說，「洛杉磯是女性的天堂，這裡是一個避難所」。

婦女遊行基金會聯合創始人格雷卡 (Emiliana Guereca) 表示，羅訴韋德案永遠不會失敗，或者這在美國是不可能的。「無論你是共和黨人還是民主黨人，婦女權利都處於危險之中，不應該被政治化。」

在洛杉磯市中心組織的大遊行，上午9點在潘興廣場啟動，步行一英里到達洛杉磯市政廳，參加上午10點至中午在市政廳舉行的集會。組織者鼓勵支持者乘坐公共交通工具、拼車服務或拼車，特別是去洛杉磯的活動。

洛杉磯警局警官塞萬提斯（Rosario Cervantes）表示，當天的示威遊行和平進行，截至下午1點30分時沒有人被捕。

上午舉行的集會地點，還包括長堤的 Harvey Milk Promenade 公園，Palos Verdes Estates 的馬拉加灣廣場，謝爾曼奧克斯廣場，Avalon 的 Green Pier 基地；以及下午1點在 Claremont 的 Foothill 和 North Indian Hill 林蔭大道等地。