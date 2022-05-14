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洛縣疫情升溫 恐警戒升級重頒口罩令

記者張庭瑜╱洛杉磯綜合報導
警戒級別。（記者張庭瑜製圖）
警戒級別。（記者張庭瑜製圖）

在許多防護規定鬆綁後，洛縣疫情開始逐漸升溫。據縣公共衛生局公布的最新數據，截至周四的新冠病例比前一周增加了近20%。衛生局十分擔心並考慮重新頒布口罩令。

周四12日當天有3407起確診和9例死亡，比過去一周內平均每日通報2600例確診數增加了近20%，成為自２月中以來的新高紀錄。

洛縣現在每日傳播率為每10萬名居民26人，高於一周前的21 人，平均7天累計達到每10萬居民176 人確診。一旦數值超過200人，洛縣的傳播率將會由現在的低等警戒升到中等警戒，屆時衛生局將會重新頒布口罩令。

洛縣公共衛生局局長費若（ Barbara Ferrer）表示，現階段有多種方式可防範確診及死亡人數的上升，包括疫苗接種、感染過後的所產生的自然免疫力及藥物治療，如利托那韋片劑（Paxlovid）。她補充說明到，先前感染過的病患仍然極有可能再次感染，而施打過疫苗加強劑的，則有很大可能性免受病毒侵害，她希望民眾能盡快接種疫苗加強劑。

最近一項研究指出，接種疫苗後的頭10個月內，加州預防了超過150萬例感染，以及7萬2000例住院和 1萬9000例死亡。而未接種的居民同已接種疫苗的人相比，住院率高達5倍，死亡率則是高出16倍。

費若也指出，這一增長也開始影響洛縣較貧困的居民，像是早期病例開始激增時看到的情況一樣，最初確診率在資源較好的社區上升，然後在資源匱乏的社區出現大幅度的增長。

而根據分析數據的顯示，低收入戶區在一個月前感染率為43，到了上周上升到91。而在廢水檢測中，冠狀病毒水平也幾乎翻了一番，證明了社區傳播的顯著增加。

費若說到，如果各地區每周繼續看到相同的增長，洛縣可能就將會在下周進入到中等警戒狀態。

截至周四，新病例的累計總數達到 290萬3779 例。九例死亡病例使洛縣感染死亡總人數達到 3萬2016 人，平均每日病毒檢測率為 2.6%，略高於周三的 2.4%。

華人常駐城市案例表。（記者張庭瑜製作）
華人常駐城市案例表。（記者張庭瑜製作）

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