對抗通膨 紐森提出181億救助計畫

紐森13日宣布一項181億美元的通膨救助計畫，以幫助加州人對抗通貨膨脹。(美聯社）

根據州長紐森 （Gavin Newsom）在13日公布的預算計畫，到明年夏天，加州 政府盈餘預計將激增至975億元，「美國歷史上沒有其他州有過如此大的財政盈餘」。因此，紐森周五宣布了一項181億元的通膨救助計畫，幫助加州人對抗通貨膨脹。

紐森說，「我們去年制定了全國最全面的經濟刺激計畫，為數百萬加州人提供了數十億美元的即時救濟。但是許多人仍在苦苦掙扎，尤其是當通貨膨脹導致了高消費成本。因此我們正在利用這一歷史性的盈餘讓錢重新回到加州人的口袋裡，這一通膨救濟方案將有助於抵消加州人目前面臨的更高消費成本，並為那些還在從疫情中恢復過來的人提供支持。」

州長在如何使用這些額外現金的計畫都包含在從7月開始財政年度的3006億美元預算藍圖中，其中包括退稅、償還新債務和為公立學校提供額外資金。盈餘的其他部分將留在該州的現金儲備中。

加州州長的預算計畫要求立法者將數十億美元用在一系列新項目：為加州人提供通膨救濟計畫、為應對危險乾旱和野火狀況提供更多資金、補貼中低收入 居民的醫療保健計畫，以及提供該州歷史上學生人均最高的教學費用。

紐森州長的通膨紓困方案包括：

•115億美元的退稅以幫助應對通貨膨脹。由於通貨膨脹導致整個國家面臨成本增加，州長紐森提議向每位符合條件的註冊車主發放400美元的支票，上限為每人兩張支票。

•27億美元用於緊急租金援助。紐森州長提議為在3月31日之前申請租金援助的合格低收入租戶提供援助資金，以幫助這些加州人獲得所需的支持。

•14億美元幫助加州人支付過期的水電費。由於加州人在支付水電費方面繼續面臨困難，這項紓困計畫將延續去年的水電費援助計畫。12億美元將用於幫助支付電費，而2億美元則用來幫助支付水費。

•9.33億美元分配給醫院和療養院員工。為在疫情期間一直為最嚴重的患者提供護理並挽救了數千人生命的醫院和熟練的護理機構工作人員，每人提供高達1500美元。

•7.5億美元用於免費公共交通。紐森州長提議提供獎勵金，為全州多個社區提供三個月的免費公共交通服務。

•3.04億美元幫助中產階級家庭更負擔得起醫療保險。這項援助會在加州全保(Covered California)下為年收入16萬6500美元以下的的四口之家提供健康保險援助，大約涵蓋70萬加州居民。

•4.39億美元用於暫停柴油銷售稅。為了減輕商家和司機的壓力，紐森州長提議暫停柴油的銷售稅率12個月，這將為商家和司機提供超過4.39億美元的救援。

•1.57億美元用於免除低收入家庭的托兒費。這將讓州政府補貼的學前教育和托兒服務更實惠，使4萬個加州低收入家庭受益，每月節省高達595美元。

紐森所設想的巨額政府支出將在很大程度上得益於加州最富有的納稅人的可觀投資收益。

與紐森1月份的計畫相比，最顯著的變化反映了對通膨上升影響的新擔憂。州長的預算計畫撥款181億美元用於短期救濟，其中超過60%的資金將通過400美元現金支付給擁有汽車的加州人。

但這項計畫在立法會沒有得到太多支持。相反，民主黨立法領袖更傾向根據調整後的總收入分配救濟金，而不是根據一個人是否擁有汽車。解決有關誰獲得資金的分歧，可能是未來幾周紐森和立法會私下談判的關鍵部分。

新的加州預算藍圖也反映了紐森的政治理念。紐森要求立法者撥出1.25億美元來擴大墮胎的服務範圍。在美國最高法院推翻羅訴韋德案裁決的意見草案未經授權洩露後，這一計畫在近兩星期前啟動。修訂後的預算要求花費4000萬美元來補貼低收入婦女的墮胎相關資源，包括幫助那些可能從其他州前往加州的婦女。