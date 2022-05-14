我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

風吹、陡峭地形、植被乾旱 釀橙縣富人區大火

記者秦祖意／橙縣綜合報導
橙縣海濱富人區拉古納尼格爾市發生山林大火，消防員連夜撲救。（美聯社）
橙縣海濱富人區拉古納尼格爾市發生山林大火，消防員連夜撲救。（美聯社）

11日（周三）下午，橙縣沿海城市拉古納尼格爾（Laguna Niguel）多處房屋著火，至少20棟房屋被毀。橙縣沿海當時溫度適中、空氣相對潮濕，天候條件尚可，但還是造成了大面積灌木叢火災，令政府官員擔憂並追究原因。

影音來源：KTLA，記者秦祖意後製

專家表示，初步報告表明這次破壞是由多種因素共同造成的。當地房屋在防火建築規範生效之前就已經建成，加上中等風力、陡峭的地形和遭受乾旱破壞的植被，都是造成這場火災的關鍵因素。

橙縣消防局發言人Sean Doran說，當大火在南橙縣廢水管理局西邊的山坡上開始著火後，消防員在幾分鐘內就趕到，但大火已經蔓延至少一英畝。

他說，消防隊員帶著設備艱難地爬上山坡，形成兩個側翼包圍，希望能撲滅大火。 然而，一股海風將大火吹下山，開始向東蔓延。據聖地牙哥國家氣象局的數據，在下午4時左右，風速達到最高時速25英里。火種隨後點燃了處理廠東邊的山丘，燒毀了乾草和灌木。Doran說，火焰被風力驅動繼續向西，使得輻射熱和火焰愈來愈高，並且迅速衝向山頂上的房屋。

OCFA負責人Brian Fennessy說，多年持續的乾旱和有限的降雨已經殺死了山坡上的灌木叢。儘管火災發生在濕度70%的時候，但因為燃料水分低，以至於即使是正常的沿海風也引起火災 。

聖塔巴巴拉加州大學Bren學院的加州大學野火合作推廣專家Max Moritz 說，房屋充當了重質燃料，會釋放大量熱量和餘燼，並且由於存在合成的化學處理材料，可能會燃燒得更熱，導致一場消防員很難控制的大火。

「你可以想像一棟房子就像許多、許多的大樹木材一樣，所以一個家可能需要很長時間才能真正燃燒。當這種情況發生時，它會釋放出大量的輻射熱，並且會產生大量燃燒的餘燼，這些餘燼會在空氣中飛舞，可能會點燃附近的建築物。」

Merced加州大學消防科學教授Crystal Kolden說，當房屋靠得很近時，這種影響會放大。在這些類型的火災中，燃燒地區的房屋通常是在現代建築法規頒布之前建造的。

加州建築規範第7A章規定，在特定火災危險嚴重區域建造的新住宅有所限制，其中包括在屋頂、牆板和屋簷上使用不可燃材料；防止餘燼進入房屋的閣樓通風口；和雙層鋼化玻璃窗。該規定於2008年生效，僅適用於新建建築，但不要求業主進行改造。

橙縣沿海城市拉古納尼格爾Laguna Niguel多處房屋著火。(KTLA)
橙縣沿海城市拉古納尼格爾Laguna Niguel多處房屋著火。(KTLA)

加州大學 橙縣 聖地牙哥

上一則

洛縣疫情升溫 恐警戒升級重頒口罩令

下一則

ICE權力膨脹 監控7成公民 加州立法禁止無效

延伸閱讀

橙縣大火探因：風吹、陡峭地形、乾旱破壞植被

橙縣大火探因：風吹、陡峭地形、乾旱破壞植被
整點快訊╱橙縣富人區超大野火 燒毀24棟豪宅

整點快訊╱橙縣富人區超大野火 燒毀24棟豪宅
橙縣富人區超大野火 燒毀24棟豪宅

橙縣富人區超大野火 燒毀24棟豪宅
橙縣希望城 整合自然療法治癌

橙縣希望城 整合自然療法治癌
中醫不再是另類療法 橙縣希望城治癌將其整合在療法內

中醫不再是另類療法 橙縣希望城治癌將其整合在療法內
南加橙縣拉古納尼格爾野火 摧毀至少20棟豪宅

南加橙縣拉古納尼格爾野火 摧毀至少20棟豪宅

熱門新聞

近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
谷愛凌（中）一身性感搶鏡。（取材自Apex for Youth臉書）

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

2022-05-07 21:10
孔雀開屏主要原因是為繁殖求偶，這是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。（記者邵敏／攝影）

孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」 視頻全錄

2022-05-09 18:31
聖瑪利諾市的房價在大洛杉磯都會區排名第十，典型住宅價值263萬元，此為該城市街景。（記者邵敏／攝影）

「疫情讓什麼房都漲」華人聖瑪利諾買房 2年漲50%

2022-05-10 02:20
洛杉磯地區旅遊相關產業發達。（世說新聞小組製作）

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

2022-05-13 14:45

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊