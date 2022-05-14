ICE權力膨脹 監控7成公民 加州立法禁止無效

聯邦移民暨海關執法局（ICE）的權限極大，灑下天羅地網，可監控四分之三以上的美國公民。(ICE網頁)

聯邦移民暨海關執法局（ICE ）的權限可能比總統還大。喬治城大學法學院（Georgetown Law）Center on Privacy & Technology的最新報告指出，自從九一一事件後，ICE撒網逮人行動就無限膨脹，現今不僅是無證移民受到監控，四分之三以上的美國公民都受到ICE監控，加州 儘管早已立法禁止，但對ICE卻莫可奈何。

洛杉磯時報報導，但就算包括像加州這樣嚴密保護個人資料的17個州，ICE還是有辦法鑽漏洞、布下天網。加州議會2019年通過AB 1747法案，禁止ICE取得車輛管理局（DMV）的車主和車籍個資 ，州長紐森2020年簽署法案，禁止ICE透過公用事業取得個資，但ICE還是能夠透過收買私人企業，取得加州人的個資，目前至少有半數加州人，處於ICE的各類監控下。

作者之一的Nina Wang接受洛杉磯時報的訪問時表示，ICE幾乎有何時何地，都能查到誰在哪裡的本事，真是讓他們所有研究員都大吃一驚，就連加州這種近乎人權聖地的地方，也逃不過ICE的鋪天蓋地的羅網。ICE在加州收買了Thomson Reuters與Equifax，取得水電瓦斯的帳單資料；ICE也收買了LexisNexis Risk Solutions，取得加州車管局的駕照個資。但就算各個民權團體大力對反抗，這類嚴重違法、不受監督的行為，只能靠國會立法制止。

Center on Privacy & Technology經過兩年調查，藉由「資訊自由法」（Freedom of Information Act）聲請公開各種證據，最後發現驚人結果：ICE掌控了四分之三駕照持有人的個資；利用臉孔辨識技術，過濾了三分之一的駕照；住了四分之三成年人的都會區，車主的車輛行跡都受到ICE監控；ICE透過水電瓦斯等公用事業帳單，可掌控四分之三成年人的居住地。

ICE幾乎等於「冰門案」（ICE Gate）的監控網，不但連無證移民隨時可都能被逮，一般合法公民的隱私也形同攤在太陽下任人翻閱。報告指出，ICE在2008年至2021年間，共花費了28億元公帑監控美國人的生活，不只規避法令，還濫用職權，包括偽裝成水電公司人員、民間資料蒐集業者，甚至是車管局公務員，對他們認定可疑的人進行監控。