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大鬧反仇亞集會 洛男面臨兩項聯邦控罪 恐囚20年

本報記者╱洛杉磯報導
2021年3月21日在鑽石吧舉行的停止亞裔仇恨的集會，當時抗議仇恨亞裔的人群。（本報檔案照）
2021年3月21日在鑽石吧舉行的停止亞裔仇恨的集會，當時抗議仇恨亞裔的人群。（本報檔案照）

洛杉磯縣鑽石吧市(Diamond Bar)一名男子，5月12日(週四)遭聯邦大陪審團起訴並逮捕，他被控故意破壞停止亞裔仇恨集會，包括故意闖紅燈、擋住示威者去路，大喊種族歧視字眼等。如果兩項控罪都成立，他將面臨最多20年的聯邦監禁刑期。

洛杉磯聯邦檢察長辦公室指出，56歲的鑽石吧居民多明格斯(Steve Lee Dominguez)，被起訴兩項罪名，都是以偏見為動機干涉受聯邦保護的活動，12日下午在洛市中心法院過堂。本案由洛杉磯聯邦察長辦公室公共腐敗與民權組檢察官起訴，聯邦調查局偵辦。

根據起訴書，2021年3月21日在鑽石吧舉行的停止亞裔仇恨的集會，多明格斯前往現場對著示威者大喊「滾回中國」和其他種族誹謗字眼。然後他故意開車穿過一個有人行道的十字路口，並闖紅燈，將車子非法掉頭，並切斷幾名集會參與者合法過馬路的路線，

檢察官稱，集會是在抗議不管是地方和全國，針對亞太裔的仇恨犯罪和事件增加，案發前五天，才有六名亞裔婦女在亞特蘭大被謀殺。

檢方稱，受害者包括一名亞裔女性，她舉著上面寫著「停止亞裔仇恨」的標語，。另一人是一名黑人女孩，她舉著上面寫著「結束對亞裔的暴力行為」標語。還有一個九歲孩子，在十字路口人行道上差點被撞。多明格斯開的汽車，險些與這些受害人發生接觸，幸好沒有人受傷。

多明格斯隨後將他的車開到離十字路口不遠的地方停車，並下車繼續大喊著種族歧視字眼，並威脅示威者。然後他報警自稱是「無名氏」（John Doe）， 向警方謊稱集會參與者擋住街道，他不得不闖紅燈，「因為他們即將踐踏我的車」。

起訴書稱，多明格斯還要求警方在十字路口控制交通。如果他被起訴的兩項控罪都成立，將將面臨長達20年的聯邦監獄監禁。

亞裔 種族歧視 鑽石吧

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