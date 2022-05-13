我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

新冠PCR檢測劑 洛縣試行路邊取貨

本報記者╱洛杉磯報導
洛縣試行在線或電話預訂，新冠PCR試劑盒，可路邊取貨。（洛縣公共衛生局）
洛縣試行在線或電話預訂，新冠PCR試劑盒，可路邊取貨。（洛縣公共衛生局）

洛杉磯縣公共衛生局與新冠核酸檢測(COVID-19 PCR )華資試劑盒供應商Fulgent Genetics合作，將透過洛縣圖書館，提供新的預訂檢測試劑盒的服務，居民不需要面對面取得試劑盒。這項計畫目前只在三個圖書館試行，包括距離華人密集城市最近的艾爾蒙地市諾伍德圖書館(Norwood Library)，若成功未來將擴大到其它地點。

新冠(Covid-19) 測試仍然是對抗新冠病毒傳播的重要工具，新計畫是為出現類似新冠症狀的洛縣居民，或那些認為自己可能已經接觸過病毒的人，提供的額外資源。居民可繼續前往洛縣衛生局提供的新冠檢測中心測試，可上網lacounty.gov ，查找住家附近由洛縣或授權合作夥伴運營的現場測試站。

洛縣衛生局於12日公佈這項新的非接觸式試點計畫，該計畫使居民能夠預訂PCR測試劑盒，並在指定的洛縣圖書館的路邊領取，在預訂和取貨過程中不會發生面對面的聯繫。

居民可前往由Fulgent運營的網址: https://picturegenetics.com/covid19/pre-registration ，預約檢測試劑盒。需要幫助的個人，可電626-350-0537或626-434-3596 ，尋求協助預訂。此計畫必須要有上網的管道，才啟動測試套件，並在24至48小時內獲得測試結果。這項檢測並非完全免費，細節請至上列網址查詢。

在進行預訂時，申請人需要說明所需要的試劑盒數量、領取日期和希望領取的地點。然後將從電子郵件收到訂單確認信息和取貨說明，一次最多可訂購四盒。 

取試劑當天，居民將到達選定地點，撥打預先指定的電話號碼，並通知圖書館已到達。確認後，圖書館員將指導居民在現場安全的位置領取試劑盒。居民然後在線註冊他們的試劑盒，並可以在同一天在他們的汽車或家中進行測試，並將完成測試的試劑盒放入所選地點提供的藍色容器中。

檢測試劑盒必須先註冊才能獲得檢測結果。Fulgent Genetics將通過電子郵件，通知申請人透過其指定的安全網站，查看結果並下載。

這項試點計畫目前僅限於洛縣三個圖書館，包括：倫諾克斯圖書館（Lennox Library），4359 Lennox Blvd., Lennox, CA 90304；A C Bilbrew 圖書館，150 E. El Segundo Blvd, Los Angeles, CA 90061；諾伍德圖書館(Norwood Library)，4550 Peck Rd，El Monte，CA 91732。

拿試劑盒時必須在這些圖書館的正常營業日進行，並在預訂網站上註明的時間去拿。若想知道更多有關預約新冠試劑盒的計畫，或更多的衛生服務信息可聯繫 [email protected]

洛縣試行在線或電話預訂新冠PCR試劑盒路邊取貨。（本報記者╱攝影）
洛縣試行在線或電話預訂新冠PCR試劑盒路邊取貨。（本報記者╱攝影）

圖書館 檢測 洛縣

上一則

美國華人政治聯盟 背書南加12公職候選人

下一則

大鬧反仇亞集會 洛男面臨兩項聯邦控罪 恐囚20年

延伸閱讀

洛縣試行在線或電話預訂新冠PCR試劑盒 並在路邊取貨

洛縣試行在線或電話預訂新冠PCR試劑盒 並在路邊取貨
台三類快篩陽視同確診上路 恐爆「視訊診療之亂」

台三類快篩陽視同確診上路 恐爆「視訊診療之亂」
「和平、愛、團結」青少年兒童畫展 聖克拉拉縣府登場

「和平、愛、團結」青少年兒童畫展 聖克拉拉縣府登場
陳曉、陳妍希屢傳婚變 上海PCR洩婚姻實況

陳曉、陳妍希屢傳婚變 上海PCR洩婚姻實況
北市副市長黃珊珊快篩陽等PCR 柯文哲目前篩陰

北市副市長黃珊珊快篩陽等PCR 柯文哲目前篩陰
快看世界／禁也沒用？這城市推「我讀禁書」圖書館卡

快看世界／禁也沒用？這城市推「我讀禁書」圖書館卡

熱門新聞

近一則微信聊天截圖在網上流傳，聊天記錄顯示一名持有美國綠卡的中國媽媽，帶美國公民寶寶從中國廣州出境時，在邊境處被剪了美國綠卡。（網絡圖）

網傳美國綠卡在中國邊境被剪 引發海外華人恐慌

2022-05-11 13:39
谷愛凌（中）一身性感搶鏡。（取材自Apex for Youth臉書）

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

2022-05-07 21:10
疫情兩年房產交易火爆，直接帶來裝修市場的繁忙。（記者邵敏／攝影）

華人修屋頂找工快落淚 人工費一天5500元

2022-05-12 02:19
聖瑪利諾市的房價在大洛杉磯都會區排名第十，典型住宅價值263萬元，此為該城市街景。（記者邵敏／攝影）

「疫情讓什麼房都漲」華人聖瑪利諾買房 2年漲50%

2022-05-10 02:20
孔雀開屏主要原因是為繁殖求偶，這是動物本身生殖腺分泌出性激素的效果。（記者邵敏／攝影）

孔雀開屏求偶遭拒 「勃然大怒」 視頻全錄

2022-05-09 18:31
楊女士在邁阿密入住的酒店，她前後支付了雙倍房費 。（楊女士提供）

南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費

2022-05-08 02:20

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因