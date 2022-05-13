新冠PCR檢測劑 洛縣試行路邊取貨

洛縣試行在線或電話預訂，新冠PCR試劑盒，可路邊取貨。（洛縣公共衛生局）

洛杉磯縣公共衛生局與新冠核酸檢測 (COVID-19 PCR )華資試劑盒供應商Fulgent Genetics合作，將透過洛縣圖書館 ，提供新的預訂檢測試劑盒的服務，居民不需要面對面取得試劑盒。這項計畫目前只在三個圖書館試行，包括距離華人密集城市最近的艾爾蒙地市諾伍德圖書館(Norwood Library)，若成功未來將擴大到其它地點。

新冠(Covid-19) 測試仍然是對抗新冠病毒傳播的重要工具，新計畫是為出現類似新冠症狀的洛縣居民，或那些認為自己可能已經接觸過病毒的人，提供的額外資源。居民可繼續前往洛縣衛生局提供的新冠檢測中心測試，可上網lacounty.gov ，查找住家附近由洛縣或授權合作夥伴運營的現場測試站。

洛縣衛生局於12日公佈這項新的非接觸式試點計畫，該計畫使居民能夠預訂PCR測試劑盒，並在指定的洛縣圖書館的路邊領取，在預訂和取貨過程中不會發生面對面的聯繫。

居民可前往由Fulgent運營的網址: https://picturegenetics.com/covid19/pre-registration ，預約檢測試劑盒。需要幫助的個人，可電626-350-0537或626-434-3596 ，尋求協助預訂。此計畫必須要有上網的管道，才啟動測試套件，並在24至48小時內獲得測試結果。這項檢測並非完全免費，細節請至上列網址查詢。

在進行預訂時，申請人需要說明所需要的試劑盒數量、領取日期和希望領取的地點。然後將從電子郵件收到訂單確認信息和取貨說明，一次最多可訂購四盒。

取試劑當天，居民將到達選定地點，撥打預先指定的電話號碼，並通知圖書館已到達。確認後，圖書館員將指導居民在現場安全的位置領取試劑盒。居民然後在線註冊他們的試劑盒，並可以在同一天在他們的汽車或家中進行測試，並將完成測試的試劑盒放入所選地點提供的藍色容器中。

檢測試劑盒必須先註冊才能獲得檢測結果。Fulgent Genetics將通過電子郵件，通知申請人透過其指定的安全網站，查看結果並下載。

這項試點計畫目前僅限於洛縣三個圖書館，包括：倫諾克斯圖書館（Lennox Library），4359 Lennox Blvd., Lennox, CA 90304；A C Bilbrew 圖書館，150 E. El Segundo Blvd, Los Angeles, CA 90061；諾伍德圖書館(Norwood Library)，4550 Peck Rd，El Monte，CA 91732。

拿試劑盒時必須在這些圖書館的正常營業日進行，並在預訂網站上註明的時間去拿。若想知道更多有關預約新冠試劑盒的計畫，或更多的衛生服務信息可聯繫 [email protected]。