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明年漲工資 加州最低時薪15.5元 全美最高

編譯組／綜合報導
加州2023年元旦起，基本工資時薪薪調漲至15.50元。（美聯社）
加州2023年元旦起，基本工資時薪薪調漲至15.50元。（美聯社）

加州州長紐森原定13日發布新一年度的財政計畫，但州政府卻在前一天突然宣布，基於2016年通過的法令，通貨膨脹超過7%時，加州法定時薪就得調漲，因此自明年元旦起，不論公司企業人數，基本工資都需調漲至時薪15.50元。

加州財政廳長柏斯勒（Keely Martin Bosler）指出，統計顯示至今年7月為止，兩年間消費物價指數（CPI）漲幅確定超過7.6%，已經越過觸發加薪的門檻，因此目前時薪15元的大企業，與時薪14元的26人以下公司，明年元旦起都必須漲至時薪15.50元。

柏斯勒強調，基本工資調漲意在幫助低收家庭度過難關，畢竟萬物皆漲，這些家庭很難靠目前的薪資水準過活。她還說，如果通膨持續，未來幾年還可能依法每年調漲50分錢。

加州目前的基本工資已經是全美最高，雖然小型公司部分還低於兩個州，但明年調漲後，整體基本工資都將是全美最高。儘管如此，加州某些地方的薪資早已超越全州法定工資，洛杉磯縣的最低工資7月就將漲至時薪16.04元。

漲工資最不樂見的就是雇主。全國獨立商業聯盟（NFIB）加州分部主任卡巴特克（John Kabateck）稱，突如其來工資調漲，只會讓已店家更難以為繼。不過，業者更難以接受的恐怕還在後面，自由派倡議人士12日發起動提案，要在11月大選時公投決定，是否將加州基本工資調漲到時薪18元。

參與提案的洛杉磯投資人Joe Sanberg強調，這項分三年執行調漲公投提案，全都是因為現行法令每年只能漲50分，根本趕不上物價漲幅，為了低收家庭的生計，基本工資必須調到時薪18元 。紐森的年度計劃據稱包括180億元的通膨緩解方案，但細節必須等到13日公布才能知曉。

加州 基本工資 紐森

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