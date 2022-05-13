橙縣富人區超大野火 燒毀24棟豪宅

一名拉古納尼格爾市居民抱著他的愛貓，站在被燒毀的住宅前欲哭無淚。（美聯社）

南加州橙縣 海濱富人區拉古納尼格爾市（Laguna Niguel），11日午後發生代號「沿海火災」（Coastal fire）的山林大火，摧毀超過24棟豪宅。由於海風及地形環境影響，起初在拉古納尼格爾市與另一海濱城市拉古納灘（Laguna Beach）之間近200畝灌木雜草發生野火，快速蔓延至山坡地的海景房社區。

橙縣海濱富人區拉古納尼格爾市發生山林大火，消防員連夜撲救。（美聯社） 橙縣海濱富人區拉古納尼格爾市發生山林大火，消防員連夜撲救。（美聯社）

至少一名消防員在撲火中受傷。火災原因正在調查中。但南加 州艾迪生公司向當局報告稱，火災發生前電力線路可能有狀況。橙縣在大火後宣布當地進入緊急狀態，橙縣消防局長、應急服務總監亨特（Baryic Hunter）要求橙縣縣政委員會主席代表橙縣政委員會發布緊急公告。

據12日橙縣消防局發布的火災最新資訊，約有24棟豪宅遭火災摧毀，野火延燒面積至少200畝，尚未完全控制。火場附近約900棟住宅居民，接到強制撤離令及自願撤離通知。

最新跡象表明，氣候變化導致加州乾旱更嚴重，也更容易發生火災。大火發生在11日下午約2時44分，當天天氣晴朗有陣風，野火發生在豪宅社區前的Aliso Wood Canyon山谷中，最初野火面積三畝，進而迅速擴大。受火災威脅，社區數百居民撤離，一度發生擁堵。當晚，消防員努力撲滅起火住宅，盡力阻止火災向附近社區繼續蔓延。

發生火災的Pacific Island地區，位於Coronado Pointe街、Vista Court 、Via Las Rosa，以及 The Ranch 高爾夫球場和度假村等價值數百萬元的房屋已發布撤離令。11日晚約8時25分，拉古納灘市Balboa Nyes社區居民可自願選擇撤離，已經撤離的居民可以返回，但需要整夜保持警惕。

火災發生後，南加愛迪生電力公司調查人員趕到現場。據稱，電力公司已向州府公共設施委員會發出信函，報告火災發生期間在現場及附近的輸電線路情況。

官方公布居民諮詢火災資訊熱線714-628-7085；動物服務資訊熱線949-470-3045分機0；居民也可上網暸解火災相關資訊ocsheriff.com/coastalfire