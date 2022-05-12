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40萬在洛城置產 只能買到 619平方呎

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
40萬在洛杉磯只能買到 619 平方呎。（記者邵敏／攝影）
40萬在洛杉磯只能買到 619 平方呎。（記者邵敏／攝影）

截至3月底，全美房屋掛牌價格中位數（median listing price）已經升到歷史最高水平40萬5000元，在這種形勢下，40萬元在加州能買到什麼房子？調查公司分析了全美人口最多的100 個城市，其中加州共有五個城市能買到超過1000平方呎的居住空間，包括南加內陸河濱( Riverside）。同樣的價格，在洛杉磯只能買到 619平方呎，很難住家。

根據全美房屋建築商協會 (National Association of Home Builders)的數據，疫情扭轉了之前房屋面積下降的趨勢，新獨棟住宅的平均面積增加到2561平方呎。在加州調研的這些城市中，Point2Homes 的分析師發現，全州共有五個城市，40萬的價格能為買家提供超過1000平方呎的居住空間，洛杉磯自然沒有列入該名單。

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這五個城市分別是貝克斯菲(Bakersfield)，可以買到1860平方呎，佛萊斯諾(Fresno)可以買到1747平方呎、士德頓（Stockton）可以買到1404平方呎、沙加緬度（Sacramento）1180平方呎，以及南加內陸河濱( Riverside）可以買到1124平方呎。南加內陸帝國正在經歷人口激增的階段，截至 2021 年7月的一年中增加了4萬7601人。與此同時，洛杉磯縣和橙縣經歷了全國第二嚴重的衰退，流失超過17萬5000人。

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根據數據分析，在洛杉磯，40萬可以買到619平方呎，而在佛利蒙(Fremont）只能買到494平方呎，在舊金山獲得的空間最少，40萬能買到400平方呎。與美國其他地區相比，舊金山房價排名第二，僅次於紐約市（曼哈頓），後者40萬僅能提供267平方呎。

此外，在聖荷西（San Jose）、爾灣（Irvine）和聖地牙哥（San Diego），40萬大概可以買到500到600平方呎。就整個美國而言，這筆錢在密西根州的底特律（Detroit）可以獲得5882平方呎的最大空間。

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Point2Homes 根據最新的美國人口普查數據，分析了人口最多的100個城市，最終獲得這些結果。為了計算 40萬的房屋價格中位數（median home price）可以購買的空間，分析師將房價中位數除以每個城市每平方呎的新房價中位數。所有當地房價中位數和每平方呎價格均來自經紀公司、MLS、房地產經紀人協會，和其他上市門戶網站。

洛杉磯 加州 南加 房地產

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