超級豪宅因政客貪汙遭沒收 聯邦要價6350萬

聯邦調查局日前沒收位於Holmby Hills超級豪宅，該豪宅日前上市，要價6350萬元。（Hilton & Hyland）

位於洛杉磯 市最高檔社區之一Holmby Hills，一座法式城堡超級豪宅於上月7日上市，要價6350萬元。特別的是，這座南加州目前上市最大的超級豪宅，賣主是美國聯邦政府，因為這裡才剛被聯邦司法部 沒收。

洛杉磯時報報導，該超級豪宅占地3萬3652平方呎，11間臥室，27間浴室，目前內部尚未完工。洛杉磯聯邦檢察官日前沒收該莊園，因其中牽涉到亞美尼亞（Armenia）政客貪污醜聞案。

司法部（U.S. Department of Justice）在文件中稱，2011年，亞美尼亞前財政部長哈恰特瑞安（Gagik Khachatryan）的家人，從知名商人阿魯斯塔米洋（Sedrak Arustamyan）手中，以1440萬元價格購買該房產。

66歲的哈恰特瑞安，與其兩名兒子和阿魯斯塔米洋，目前在亞美尼亞均面臨刑事指控。阿魯斯塔米洋被控行賄2000多萬元。

這棟位於Holmby Hills的房產於4月7日上市，代表賣家的仲介Hilton & Hyland公司經紀人馬斯蘭（Richard Maslan）告訴洛杉磯時報，「聯調局（FBI）告訴我，若收到報價，且司法部同意這價格，我們仍可出售。」

Holmby Hills位於洛市西木區(Westwood)，這座城堡的故事，可追朔至2008年。當時哈恰特瑞安接任亞美尼亞國家稅收委員會，此後他擔任兩年財政部長。

為獲得優惠稅收待遇，阿魯斯塔米洋與哈恰特瑞安成年的兒子簽訂兩分虛假的貸款 協議，第一筆貸款為2009年的700萬元，第二筆為2011年的1340萬元。兩筆貸款均有付款到期時間與利息條款，但根據法庭文件，借款人阿魯斯塔米洋從未收到任何來自該貸款的利息或本金付款。

目前豪宅內部尚未裝修完畢。（Hilton & Hyland）

為利用這些所謂貸款，哈恰特瑞安和兒子成立多個實體公司，「接收、偽裝和隱藏非法賄款」，同時購買Holmby Hills房產。

法庭文件稱，阿魯斯塔米洋直接將超過1300萬元匯入西海岸Escrow的帳戶，但交易完成前幾天，他確認自己不會持有該物業所有權，且放棄對這筆錢的任何索賠。

買下這座由獅門娛樂公司（Lions Gate Entertainment）高管費爾特海默（Jon Feltheimer）擁有的物業後不久，哈恰特瑞安就將該房產夷為平地，聘請豪宅建築師蘭德里（Richard Landry）替該物業設計，包括房間、僕人宿舍、酒窖與兩層圖書館等。

豪宅自2015年開始施工，儘管外觀已完成，但還有花園、游泳池和水療中心待完工，主屋內部也尚未完成。

檢察官稱，哈恰特瑞安2016年卸任時，該行賄醜聞案曝光，相關單位發現阿魯斯塔米洋公司欠繳數百萬元稅金。2019年，哈恰特瑞安被指控濫用職權和挪用公款，其子和阿魯斯塔米洋於2020年遭指控，兒子Gurgan和Artyon逃離亞美尼亞。