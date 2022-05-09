大專聯合校友會 母親節表彰好媽媽

母親節慶祝大會上表揚了多名好母親、好婆婆、好岳母。（記者李雪／攝影）

南加 州中國大專院校聯合校友會8日舉辦第35屆母親節慶祝大會，表揚多名好母親、好婆婆、好岳母。

當天特別表揚了101歲人瑞陳吳梅芳，她雖已年逾百歲，仍能自己料理日常生活，至今仍能編織毛衣。作為好媽媽、好祖母、好曾祖母，不僅是兒孫的好榜樣，更是一大家庭的喜樂精神支柱。

此外，還有世界華人 工商婦女企管協會大洛杉磯分會推薦的好岳母：85歲的陳如娟，善於烹飪的她至今仍然堅持為家人煮三餐、整理家務，認為這是她的運動，不會老的方式。

聖瑪利諾華人協會推薦的好母親：王林敬愛於43年前成立聖瑪利諾華人協會，積極投入學校的各項活動，如今華協已蓬勃發展，她投入社區服務的精神成為孩子們的典範。83歲的王林敬愛育有四子，早年在先生診所幫忙，還要帶四個孩子，如今兩位成為醫師、一位律師，另一位在谷歌任高管。

美國南加州國立台灣師範大學校友會推薦的好母親：74歲李寧元有兩女一子，除協助先生經營餐館，也帶著三個兒女在周末學中文，辛苦盡責、相夫教子。從1981年起在西區中文學校任教15年，兩度獲得優良教師獎，1997年轉至聖瑪利諾中文學校繼續任教五年。

淡江大學校友會推薦的好母親：73歲的李宜樺因先生在台工作，她獨自帶著二個幼女在美打拚，從無到有在異國重建新家，因保護兒女的心志讓她在美跌跌撞撞走了30多年。如今二個女兒都長大成人，擁有令人羨慕的工作。

羅省婦女新運會推薦的好母親：72歲的張麗卿，1991年丈夫因病驟逝，張麗卿成為單親媽媽，與女兒相依為命。如今女兒畢業於柏克萊加州大學 ，也組建自己的家庭。張麗卿工作之餘，積極參與社區服務，出錢出力支持非營利組織。

洛杉磯僑界急難救助協會推薦72歲的魏純潔，獲得好婆婆獎。其兒媳婦Tiffanie表示，從認識婆婆到現在共14年，倆人的相處竟完全沒有不愉快過。她謝謝婆婆把她當女兒對待，讓她在婚姻裡不用顧忌到婆媳問題，得以好好經營婚姻。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會推薦的好母親：70歲的邱玲兒，作為移民媽媽需要克服環境，承受壓力和變化。多年下來孩子們也都順利完成州立大學文憑，邱女士和先生事業有成，兩個孩子都繼承他們的事業進而發揚光大。

CPAD華裔殘障者家長協會推薦的好母親，68歲的沈篤英，獨生子在出生時在保溫箱渡過兩周，隨後開始長年需要物理治療、感覺統合及學習語言的治療。因孩子對聲音反應靈敏，沈篤英毅然決定為孩子教育赴美。兒子在青少年時進入兒童醫院矯正脊椎側彎，後取得加州音樂教師協會十級檢定考試，進入Citrus college求學。

天使之家殘障基金會推薦好母親54歲的富珍，她有一位開朗、風趣及有禮貌的16歲兒子約西亞，出生時因嚴重缺氧，經歷了搶救及手術，之後兩年約西亞經歷了多次手術。由於兒子需要細心照顧，正處於事業上升期的她，只好辭去工作成為全職媽媽。她希望給孩子安全成長的環境和持續治療的機會，走出一條新路。

CPAD華裔殘障者家長協會推薦好母親48歲林靖坤，小兒子兩歲半時破確診自閉症，從此生活不再平靜輕鬆，林靖坤必須兼顧工作和孩子的健康成長。她積極參與孩子的治療，如今小兒子現已11歲，可以用簡單詞語溝通，做小學算術題，做簡單家務，每一個小小的進步都包含著她和家人的陪同和鼓勵。