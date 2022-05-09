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母親節餐廳高朋滿座 一周前預約客滿

記者邵敏／洛杉磯報導
蔡太太一家慶祝母親節，中午飲茶，下午再參加活動。（記者邵敏／攝影）
蔡太太一家慶祝母親節，中午飲茶，下午再參加活動。（記者邵敏／攝影）

5月8日（周日）是母親節，也是疫情趨緩後的第一個母親節，洛杉磯縣華人區各大餐廳高朋滿座，華人全家出動慶祝佳節。有些餐廳早在一周前就已不再接收預定，節日當天等位的人更是大排長龍。有食客表示，他們已在門口等了快一個小時，還沒有排到座位。

8日中午12時左右，亞凱迪亞市（Arcadia）的金都餐廳座無虛席，工作人員表示，生意非常火爆，早上9時30分一開張，有很多人守在門口等位子，電話預定更在一周前就已全部客滿。室內座位間的距離早就恢復常態。

8日中午12時左右，亞凱迪亞市金都餐廳座無虛席。（記者邵敏／攝影）
8日中午12時左右，亞凱迪亞市金都餐廳座無虛席。（記者邵敏／攝影）

ABC7電視台一名華裔記者帶著父母也在等位，節日當天她送了媽媽一大束蘭花，母親黃女士很喜歡：「每次節日女兒都會請我們吃飯，今天已經等了50分鐘了，還沒有位子。」黃女士表示對疫情沒有任何擔憂，她經常在餐廳吃飯。

等位的不少華人都摘下口罩，蔡太太笑著跟記者說：「我其實是想戴口罩，但出門時忘了，不過現在疫情越來越好轉，說實話已經放鬆了，已習慣與病毒共存。平時去老美多的場所會戴口罩，華人的地方不是很擔心，因為大家都打了疫苗，而且華人比較注意。」來自深圳的蔡太太開心地說，每到節日一家人都會去茶餐廳飲茶，下午再去爾灣逛街，晚上已訂好當地一家餐廳，繼續聚餐慶祝母親節。

金都餐廳早上一開張，就有很多人等位，電話預定早在一周前就已訂滿。（記者邵敏／攝影...
金都餐廳早上一開張，就有很多人等位，電話預定早在一周前就已訂滿。（記者邵敏／攝影）

華人張先生一家對疫情仍有防範，自加州全面開放以來，他們家還沒有去餐廳堂吃過，母親節這一天，他特意一早致電羅斯密市（Rosemead）的華人餐廳，預定了不少菜，準備在家慶祝節日。張太太說：「我們還沒有踏出堂食的這一步，最近感染僈又開始上升，還是防著點兒好。」

張先生本以為外賣取餐會很快，但當天中午他趕到餐廳時，發現食客爆滿，就連拿外賣的人都排著長隊，「生意實在太好了，大家都在慶祝母親節，我按約定時間去拿外賣，結果在我前面排隊的就有十幾個人，我等了快半個小時才拿到。」

不少華人母親表示，節日這一天，收到孩子、丈夫精心準備的禮物，中午吃完大餐後，一家人再去逛商場、參加各種聚會活動，節目很是豐富。家住天普市（Temple City）的張太太，今年母親節與生日正好同一天，她準備一起慶祝，「老公和三個孩子都給我準備了禮物，說要在晚餐時給我驚喜。」

張太太已在長堤市（Long Beach）一家知名餐廳訂座，據悉當晚會有肚皮舞表演，她在期待慶祝節日的同時，表示對疫情還是有點擔心，「去年母親節就因為疫情沒有慶祝，今年不想再錯過。雖然最近感染的病例有所上升，但重症的還是比較少，希望能早點恢復完全正常的生活。」

家住天普市的張太太，今年母親節與生日正好同一天慶祝。（張太太提供）
家住天普市的張太太，今年母親節與生日正好同一天慶祝。（張太太提供）
張太太節日這一天，收到孩子、丈夫精心準備的禮物。（張太太提供）
張太太節日這一天，收到孩子、丈夫精心準備的禮物。（張太太提供）

華人 母親節 疫情

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