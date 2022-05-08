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南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費

記者邵敏／洛杉磯報導
楊女士在邁阿密入住的酒店，她前後支付了雙倍房費 。（楊女士提供）
楊女士在邁阿密入住的酒店，她前後支付了雙倍房費 。（楊女士提供）

預定酒店有多種方式，有人喜歡直接在酒店網頁下單，也有不少人喜歡找代訂酒店的機構，可以拿到好折扣，但其中會存在一些雷區。南加華人最近找人代訂酒店時就碰到糟心事，前後支付了兩次房費，她稱自己遇到了所謂的「黑代訂」。

洛杉磯縣羅斯密市（Rosemead）的楊女士（化名），今年2月找人預定邁阿密的酒店，準備3月去度假，她有一名前同事K小姐（化名）專門幫人預定酒店，「我和對方挺熟，彼此還有共同的朋友，預定前我特意問她，不會有什麼問題吧，她說肯定是正規途徑。」

楊女士想在邁阿密一家酒店住四晚，酒店開出的價格一共是3329元，但K小姐表示可以幫她拿到6.7折的好價，折後價格在2230元左右，直接便宜一千多。楊女士陳述，「對方當時解釋，這個優惠價是通過旅行社折扣、酒店返點才能拿到。我因為跟她熟就比較信任，沒想到現在很多人就是專門找熟人行騙。」

楊女士說她很快就支付房費給K小姐，過了幾天，對方發給她確認號碼，一切都非常順利。 3月24日晚，楊女士按照既定行程來到邁阿密的酒店，她出示自己的護照和預訂號碼，當晚成功入住。

但讓楊女士沒有想到的是，第二天她外出回到酒店時，房門竟然被鎖住，無法刷卡進入。楊女士趕緊去前台詢問，酒店工作人員讓她提供原來付款的信用卡，重新驗證刷卡後才能入住，「我解釋說是旅行社代訂的酒店，信用卡不是自己的，但前台說不行，一定要提供原始信用卡，我怎麼解釋都不行。」

住四晚 房費多數百

經過一番爭執，酒店工作人員提出，楊女士可以用自己的信用卡重新支付房費，這樣就可以繼續入住，「我沒有任何辦法，只能再次支付，當時酒店費用已經有所調整，四個晚上3500元，比之前的原價還多了幾百元。」

雖然楊女士前後支付了兩次房費，但工作人員表示，酒店之前收到的只是信用卡預授權，並沒有真正扣款。根據楊女士的陳述，酒店認為可能遇到了信用卡詐騙，還表示之前也曾發生多起類似案件，「問題主要就出在這張預付的信用卡上，代訂的人極有可能是盜刷別人的信用卡，導致無法成功付費。」

面對這樣的情況，楊女士趕緊聯繫K小姐，「對方沒有解釋什麼，只說真正訂酒店的公司是在中國境內，協商後同意把房費退還給我，並讓我把付款收據傳給他們，國內辦公室會負責退款。」

但退款過程並沒有想像中那麼簡單，楊女士說，她先是收到支付寶顯示一筆境外匯款，但等了一周，這筆錢並沒有真正入賬，「對方解釋說上海疫情導致當地銀行不開門，他們無法到銀行櫃檯匯美金給我。那我說可以退人民幣，但對方又找各種理由，說取消境外匯款需要走流程，總之就是遲遲不願退錢。」

追討退款 歷時月餘

經過多次追討，身在洛杉磯的K小姐同意先墊付一半房費，退還給楊女士，並表示中國公司接下來會退剩餘錢款，此後楊女士不斷發郵件給公司，但對方一直以疫情理由拖延退款。一直到4月27日，K小姐終於將另一筆房費退給楊小姐，「相當於我支付原價住了酒店，再加上這一個多月的勞心勞神，浪費了很多時間和精力。」

事後，楊小姐在社交媒體曝光了這家代理機構，稱對方為「黑代訂」，不少人跟帖表示，也碰到過類似遭遇。楊小姐說，幾經周折雖然拿回房費，但很容易發現代理機構的貓膩所在，「他們應該是盜刷他人信用卡謀取錢財，如果酒店沒有發現問題所在，我預先支付的房款就被他們騙取了。同時被盜刷信用卡的人，如果沒有及時發現自己的賬戶出現異樣，也會損失這筆錢款。」

信用卡 疫情 洛杉磯

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