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員警未戴口罩 民眾投訴大多無效

編譯組／綜合報導

洛杉磯時報報導，新冠肺炎疫情期間，洛杉磯市警局要求警務人員工作和與民眾互動時配戴口罩。然根據洛杉磯市警局專業標準局（Professional Standards Bureau）年度報告，警局在疫情爆發的2020年與2021年期間，共接獲268起口罩投訴，但僅兩起被投訴的警務人員接受懲罰。

更常見的事，違反口罩令的警務人員，通過不那麼嚴厲的「非紀律」程序進行處理，避免在該部門複雜的紀律系統中受到懲罰，甚至避免正式的「訓誡」或「譴責」。

在數十起案件中，涉及投訴的警員，收到「糾正缺點通知」，或被指示接受有關投訴事項的「諮詢」。

洛杉磯市警局局長摩爾（Michel Moore）說，過去兩年多，收到的每個口罩投訴，都已經或正接受調查，且通過「進步紀律」系統，對大多數投訴採取「糾正措施」。

其中兩起案件涉及的警務人員，屢次未能遵守口罩令，已接受官方譴責和停職。

根據2020年年度報告，洛杉磯市警局收到並處理約223名未配戴口罩的警察，共115起投訴，僅一起案件涉及的警務人員受到懲罰。

2021年，官員收到153起有關警務人員未配戴口罩的投訴，其中僅有一起受到懲罰。

事實上，警務人員口罩令被認為相當重要。這些警員不僅容易在公共場所工作受感染，他們還與需要保護的弱勢群體有所接觸，特別是數千名警務人員並未接種新冠肺炎疫苗。

截至上周，市警局1萬2000名工作人員，約5300人檢測呈陽性。

口罩 洛杉磯 疫情

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