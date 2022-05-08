罷免連署達40萬 檢察長賈斯康有危機感

罷免運動已收集到40萬個簽名，賈斯康產生危機感。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯檢察長賈斯康（DA George Gascón）的罷免 團體本周宣布，已收集到40萬個簽名，開始在隧道盡頭看到「真正的光芒」，罷免的努力變得真實。賈斯康7日驚呼，這項努力很可能取得進展。

當前的罷免活動是賈斯康自2020年當選以來的第二次努力，根據最新報告，簽名人數已經接近獲得投票資格所需要的法定人數。到7月6日截止日前，罷免團體還需要收集16萬6857個簽名。

賈斯康表示，考慮到共和黨 億萬富翁帕爾默（Geoff Palmer）等人捐出的巨額資金，這項努力很有可能取得進展。但是，「我厭倦了共和黨人認為他們可以繞過民主程序來試圖阻止我們的運動，只是因為他們無法靠自己贏得選舉。」

但賈斯康強調，我們知道共和黨的刑事司法方式行不通。我們已經嘗試過大規模監禁、現金保釋和讓警察 逍遙法外。但這些策略失敗了。我們的新方法正在奏效。」

所以今天，賈斯康呼籲，「我們需要展示實力。我請您捐款25美元或更多，以幫助我擊敗罷免運動，並讓我們的刑事司法改革運動走上正確的道路。讓我們的城市——以及我們的運動——保持在正確的軌道上。」