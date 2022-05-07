暑期航班 飛往中國一票難求 洛城飛台灣班次仍多

暑期機票，美國飛中國大陸的機票是一票難求，有價無票，美國的航空公司面臨40%的限流，而中國的航空公司面臨熔斷危險。（檔案圖）

暑期機票，美國飛中國大陸的機票是一票難求，有價無票。美國的航空公司面臨40%的座位限流，而中國的航空公司面臨熔斷危險，雙面夾擊導致中國大陸留學生 暑期回國之路非常崎嶇。對比之下，台灣的航線暑期雖然價格略有上漲，但是能基本保持一周四班的頻率，且隨著台灣防疫政策的放鬆，對於台灣留學生回台灣越來越容易。

機票業者嚴先生表示，現在機票最大的問題是沒有票。美國的航空公司基本都是飛中國上海，但是現在面臨40%的座位限流，導致每天都有人即使買到票也無法上飛機，尤其是經濟艙一半人無法上飛機。中資航班，尤其是從洛杉磯 出發的航班則面臨熔斷的問題，5月南方航空洛杉磯飛廣州的航班13日和20日的週五航班，因為熔斷而無法執飛。

他說，今年暑期對於中國大陸留學生來說，往返交通比去年更加惡劣。因為去年很多學生在疫情開始就已回國，一年都在中國國內網課，去年暑期回國的人沒有那麼多。現在要回中國不僅買不到票，且開銷也更大，人均包括機票、住宿和檢測 ，至少1萬元起，因此很多人選擇不會去。現在又因為座位限流，一些人只能在每個起飛日做檢測，只求有票出來且能上飛機，這無形都增加了回國的成本。

對比之下，台灣的航線就很穩定，現在長榮航班保持每周一、二、四、六共四班的節奏，中華航空地區營業經理李宜真表示，5月華航保持一周四班從洛杉磯出發，一班從安大略起飛。而中華航空6月預計每周五從洛杉磯起飛，一班從安大略飛，實現一周六班。而暑期期間機票價格往返含稅在1500元到1600元左右。