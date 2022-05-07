加州推購房10%首付免息 好看沒用

洛杉磯縣家庭收入不能超過 6萬8880 元才有資格申請這項計畫。（記者邵敏／攝影）

南加 房價居高不下，貸款 利率持續增長。但加州 最近推出的10%首付免息政策，對於首次購房者是一個令人振奮的好消息，但房產經紀分析認為，這個天上掉下的大餡餅不好接。

根據這項「營建公平寬免計畫」(Forgivable Equity Builder Loan)，加州居民首次購房者可向貸款公司借10%的無息頭款，也就是說利率為0%。同時只要在這套房屋裡住滿五年，這筆錢就不用償還。南加不少華人在聽聞這個大好消息後，紛紛致電房產經紀、貸款經紀，詢問自己是否符合條件。

洛杉磯資深房產經紀陳媛媛表示，最近幾天接到很多客戶來電，都在打聽這項政策。她認為，如今南加地區的房產市場依然火爆，十多人搶一套房子的現象屢見不鮮，獲得這個福利項目必須通過繁瑣的過程，才能通過政府的查收入貸款，「因此與其他買家相比，如果你使用政府的這項計劃，基本上你的出價沒有競爭力，賣家更願意將房子出售給其他人。」

此外最重要的一點，這項計劃適用於家庭收入低於所在地區中位數80%的加州人。根據Fannie Mae Lookup Tool的數據，沙加緬度（Sacramento）的家庭年收入低於7萬2700元有資格獲得此項貸款，聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）的家庭收入低於11萬8960元才可滿足條件，在聖地牙哥縣，家庭收入限額為7萬6080元，而在洛杉磯縣，家庭收入不能超過6萬8880元才有資格申請。

陳媛媛與同事共同分析得出，如果一個家庭年收入不超過6萬8880元，那月薪收入最高就是5740元，「這是什麼概念呢？按照貸款的規定，就是購房者在沒有任何其他債務的情況下，所購房子的月供、地稅、物業的總和不能大於2870元。」

按照這個推算，購房者最多可以貸款40萬，房屋總價不能超過45萬元。陳媛媛說：「如果購房者每個月有車貸等其他支出，那麼他能申請到的貸款金額將更少。試問，南加地區價格低於45萬的房子現在還有多少？」

南加地區不少華人房產經紀同樣認為，政府的這項計劃看起來是福利，其實是雞肋，對於大部分地區的加州居民來說幾乎沒有什麼實際意義。陳媛媛說，「滿足政府這項計劃的房子，在如今的南加房產市場上很少見，因此天上掉下來的餡餅不好接。」