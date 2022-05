聖地牙哥加大博士華生搶警槍案 力爭還原現場

來自中國大陸的杜宇浩目前面臨三項重罪,如果所有罪名成立,最高可判25年至終身監禁。(Demidchik律師樓提供)

被控上周末在聖地牙哥 8號州際公路上搶奪加州 公路巡警局執勤警員槍枝,並造成警員受傷的聖地牙哥加大(UCSD)物理系博士生杜宇浩(Yuhao Du,譯音)的辯護律師4日表示,目前檢方沒有向法庭提供案發現場錄像,被告是在什麽情況下搶奪警員手槍、槍枝子彈,怎樣造成警員受傷等案發現場尚無法還原。

辯方律師表示,目前杜宇浩面臨三項重罪,如果全部罪名成立,最高可被判25年至終身監禁。法庭目前未對本案設保釋金。

辯方律師表示,已聯絡到杜在中國大陸的家人,杜家父母未來有可能來美陪兒子打官司。

25歲的杜宇浩被控4月27日(星期三)傍晚,在米慎谷(Mission Valley)附近8號州際公路東行路段上,向加州公路巡警托尼.派切科 (Tony Pacheco) 開槍,他5月3日早上在聖地牙哥出庭,但沒有提出抗辯。他的辯護律師Howard Cohn要求法官將傳訊延後到下周。法官批准了這項請求,5月10日將重新過堂。

據媒體之前報導,案發前杜宇浩的汽車發生車禍,但沒有其他車輛捲入。一名巡警停車後準備向站在車前方的杜詢問情況,但不知什麽原因,杜宇浩突然去搶巡警的手槍,雙方在爭搶中觸動了槍膛中的子彈,警員腿部中彈。

杜宇浩的另一位辯護律師Anna Demidchik 4日通過視頻接受本報採訪時證實,杜宇浩是一年多前開始攻讀聖地牙哥加大物理學博士學位,他大約是在2015年開始在聖地牙哥讀大學,他的家人住在中國。此次案發後,杜家人聯繫他們尋求代理,因為他們過去曾代理過其他中國客戶。

Demidchik表示,杜宇浩目前被捕並面臨三項項指控,包括企圖謀殺警察 (attempted murder of a peace officer)、用槍枝襲擊造成他人嚴重人身傷害(assault with a firearm causing great bodily injury)及企圖搶奪警察武器(attempting to take a law officer's gun)三項重罪。如果所有罪名成立,最高可被判25年至終身監禁。

Demidchik表示,目前警方和檢方提供的視頻沒有拍到事情是怎麽發生的,以及具體經過,所有的錄像都是在事情發生的後來,有其他人介入控制住杜宇浩,以及救助受傷警員的鏡頭。她認為,無論對於辯方和檢方,目前最重要的是還原事情的經過,因為會影響到案子未來的走向。

她表示,巡邏的警車上應該有錄像,但不知什麽原因,當時警車停靠的地方,車上的鏡頭正好被杜宇浩的車子擋住了,所以看不到現場發生了什麽,除非路過的人看到或拍到什麽,所以他們現在正在努力尋找這些可能的錄像,以還原現場。

Demidchik表示,周末和杜宇浩見了面,談話中感覺他是一個很有才華的學生,他平常的生活主要都是圍繞校園,生活正常,交往的都是同學和同事,很少去派對聚會,目前面臨多項重罪指控,為他感到惋惜。杜宇浩努力學習英語和物理,花了這麽多功夫絕對不想發生這樣的事情。所以希望為他爭取公正的裁決。目前很多社交媒體都在瘋傳此一案件,但請大家暫時不要過早做出評判。

在周二的聽證會上,辯護律師向杜要求提供他在監獄中的處方藥。但辯護律師4日沒有詳細說明杜宇浩正在服用哪種藥物。

根據加州公路巡警局發言人的說法,當巡邏警員派切科準備和杜宇浩交談時,杜宇浩在沒有任何警告的情況下襲擊了他,「衝向手槍」並「試圖控制它」,雙方在爭鬥中,一發子彈擊中警員腿上。隨著鬥爭繼續,幾名路過的好心人停下來幫助受傷的警官,同時控制住杜宇浩,其他警員稍後趕到。

有七年警齡的派切科有兩個年幼孩子,他的妻子正在懷第三個孩子。目前友人正在GoFundMe為他尋求捐款。