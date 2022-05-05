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聖地牙哥加大博士華生搶警槍案 力爭還原現場

記者楊青／洛杉磯-聖地牙哥連線報導
來自中國大陸的杜宇浩目前面臨三項重罪，如果所有罪名成立，最高可判25年至終身監禁。（Demidchik律師樓提供）
來自中國大陸的杜宇浩目前面臨三項重罪，如果所有罪名成立，最高可判25年至終身監禁。（Demidchik律師樓提供）

被控上周末在聖地牙哥8號州際公路上搶奪加州公路巡警局執勤警員槍枝，並造成警員受傷的聖地牙哥加大（UCSD）物理系博士生杜宇浩（Yuhao Du，譯音）的辯護律師4日表示，目前檢方沒有向法庭提供案發現場錄像，被告是在什麽情況下搶奪警員手槍、槍枝子彈，怎樣造成警員受傷等案發現場尚無法還原。

杜宇浩的辯護律師Anna Demidchik4日表示，目前檢方沒有向法庭提供案發...
杜宇浩的辯護律師Anna Demidchik4日表示，目前檢方沒有向法庭提供案發現場錄像，被告是在什麽情況下搶奪警員手槍、槍枝子彈怎樣造成警員受傷等案發現場尚無法還原。（記者楊青／攝影）

辯方律師表示，目前杜宇浩面臨三項重罪，如果全部罪名成立，最高可被判25年至終身監禁。法庭目前未對本案設保釋金。

辯方律師表示，已聯絡到杜在中國大陸的家人，杜家父母未來有可能來美陪兒子打官司。

25歲的杜宇浩被控4月27日（星期三）傍晚，在米慎谷（Mission Valley）附近8號州際公路東行路段上，向加州公路巡警托尼．派切科 (Tony Pacheco) 開槍，他5月3日早上在聖地牙哥出庭，但沒有提出抗辯。他的辯護律師Howard Cohn要求法官將傳訊延後到下周。法官批准了這項請求，5月10日將重新過堂。

據媒體之前報導，案發前杜宇浩的汽車發生車禍，但沒有其他車輛捲入。一名巡警停車後準備向站在車前方的杜詢問情況，但不知什麽原因，杜宇浩突然去搶巡警的手槍，雙方在爭搶中觸動了槍膛中的子彈，警員腿部中彈。

杜宇浩的另一位辯護律師Anna Demidchik 4日通過視頻接受本報採訪時證實，杜宇浩是一年多前開始攻讀聖地牙哥加大物理學博士學位，他大約是在2015年開始在聖地牙哥讀大學，他的家人住在中國。此次案發後，杜家人聯繫他們尋求代理，因為他們過去曾代理過其他中國客戶。

Demidchik表示，杜宇浩目前被捕並面臨三項項指控，包括企圖謀殺警察（attempted murder of a peace officer）、用槍枝襲擊造成他人嚴重人身傷害（assault with a firearm causing great bodily injury）及企圖搶奪警察武器（attempting to take a law officer's gun）三項重罪。如果所有罪名成立，最高可被判25年至終身監禁。

Demidchik表示，目前警方和檢方提供的視頻沒有拍到事情是怎麽發生的，以及具體經過，所有的錄像都是在事情發生的後來，有其他人介入控制住杜宇浩，以及救助受傷警員的鏡頭。她認為，無論對於辯方和檢方，目前最重要的是還原事情的經過，因為會影響到案子未來的走向。

她表示，巡邏的警車上應該有錄像，但不知什麽原因，當時警車停靠的地方，車上的鏡頭正好被杜宇浩的車子擋住了，所以看不到現場發生了什麽，除非路過的人看到或拍到什麽，所以他們現在正在努力尋找這些可能的錄像，以還原現場。

過路的民眾拍到槍案發生後的警員被救助、杜宇浩被控制住的情形。（社群媒體）
過路的民眾拍到槍案發生後的警員被救助、杜宇浩被控制住的情形。（社群媒體）

Demidchik表示，周末和杜宇浩見了面，談話中感覺他是一個很有才華的學生，他平常的生活主要都是圍繞校園，生活正常，交往的都是同學和同事，很少去派對聚會，目前面臨多項重罪指控，為他感到惋惜。杜宇浩努力學習英語和物理，花了這麽多功夫絕對不想發生這樣的事情。所以希望為他爭取公正的裁決。目前很多社交媒體都在瘋傳此一案件，但請大家暫時不要過早做出評判。

在周二的聽證會上，辯護律師向杜要求提供他在監獄中的處方藥。但辯護律師4日沒有詳細說明杜宇浩正在服用哪種藥物。

根據加州公路巡警局發言人的說法，當巡邏警員派切科準備和杜宇浩交談時，杜宇浩在沒有任何警告的情況下襲擊了他，「衝向手槍」並「試圖控制它」，雙方在爭鬥中，一發子彈擊中警員腿上。隨著鬥爭繼續，幾名路過的好心人停下來幫助受傷的警官，同時控制住杜宇浩，其他警員稍後趕到。

有七年警齡的派切科有兩個年幼孩子，他的妻子正在懷第三個孩子。目前友人正在GoFundMe為他尋求捐款。

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