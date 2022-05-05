加州主計長余淑婷 疑似捲入口罩採購弊案

捲入口罩採購弊案的加州主計長余淑婷，圖為2016年她備詢時的照片。（美聯社）

新冠疫情2020年初開始席捲加州 之際，州長紐森 宣布全州進入緊急狀態，口罩 等個人防護用具（PPE）得以不必經過競標程序，由加州政府直接擇定供應商，總額達16億元。但是正如學者所言，直接採購省略了正常審查程序，往往就是金錢弊案的開端。加州主計長余淑婷（Betty Yee）正是捲入口罩緊急採購疑雲的高階官員之一，另外政客、策士、說客的身影也無處不見。

洛杉磯時報報導，由共和黨人John Thomas與Mike Gula設立的口罩供應商Blue Flame，在民主黨、共和黨策士的牽線下，找上民主黨籍的余淑婷，並且因為余淑婷的從中斡旋，Blue Flame獲得加州政府的緊急撥款4億5700萬元，獲利高達1億3400萬元。不過，Blue Flame承諾的1億枚口罩卻一拖再拖、從未履約，加州政府最終撤銷合約。整起事件直到今年初鬧上法庭，余淑婷的身影才首度曝光。

洛時指出，余淑婷的失職之處在於，主計長的任務就是為公務預算把關，但卻在此案中涉嫌「指導」Blue Flame應付履約的話術，還協助催促州政府撥款，導致加州公帑蒙受不必要的損失。雖然辯護律師宣稱，余淑婷只是急於取得口罩，但主計長根本無權過問資格審查事務。紐森辦公室也稱，2020年初一團混亂，他們已經非常努力的查證了，但一堆優良廠商中總有幾顆老鼠屎，最終才會導致多起口罩弊案。

法庭證據顯示，余淑婷曾在2020年3月26日承諾，「我一定會讓錢在今天早上匯出」，Mike Gula收到後回話「真是老天幫忙，我們收到錢了」。但是Blue Flame原本宣稱，在長堤港就有現貨的1億枚口罩，「收到款項的當天就能交貨」；John Thomas事後卻謊稱已被搶購一空，並要求余淑婷代為緩頰。余淑婷因此回報州長辦公室，Blue Flame每周能夠供貨1億枚，足以彌補首度履約的失誤，並從中斡旋確保Blue Flame能拿到錢。

只是，最終發現的事實卻是，Blue Flame根本就沒有口罩，大筆匯款還引發Chain Bridge Bank對洗錢的疑慮，才會導致調查展開。但當John Thomas再向余淑婷求援時，余淑婷很久才回話，並稱John Thomas不要再來找她，把她扯進去沒有好處，因為John Thomas的信用有問題，要談就去跟加州政府採購官員談。

除此之外，新冠疫情來臨之初的混亂，從中漁利的還有其他人。就在Blue Flame合約撤銷後一天，加州再度與Bear Mountain簽訂8億元採購合約，背後老闆是前阿拉巴馬州的檢察長Troy King。但是或許因為沒有從中斡旋，合約六周後就被取消，因為Bear Mountain無法履約。本案也有說客的身影，是來自沙加緬度的Paul Bauer。

Bear Mountain之後，換成中國企業比亞迪（BYD），口罩合約金額達10億元，比亞迪2020年4月、5月兩度違約，最終必須賠償加州2億4750萬元。不過，比亞迪算是收場比較好看的，因為加州最終採購到的3億枚N95口罩，85%來自比亞迪。

但是另一家加州廠商Advoque又是齣歹戲，他們宣稱能夠以2.25元供應1億枚口罩，遠低於市價的5元至12元，但是承諾的4000萬枚，只交了600萬枚，而且事後還發現不合聯邦規定，雖然Advoque 2021年承諾償還1870萬元，但是迄今一毛未見。