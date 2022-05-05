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加州確診增加 可能出現新冠疫情第六波高峰

編譯組／綜合報導
個人快篩組雖然方便，但也可能使新冠確診數出現黑數。（本報檔案照）
個人快篩組雖然方便，但也可能使新冠確診數出現黑數。（本報檔案照）

加州整體而言，新冠確診人數都在增加，雖然不像東岸增幅那麼驚人，但公衛官員普遍擔心，疫情「第六波」高峰可能即將來臨。

但隨著Omicron病株的不斷演變，「子輩」如BA.2比原型傳染率高30%，「孫輩」BA.2.12.1又比 BA.2高25%，並且BA.4與BA.5等等亞型接連出現，公衛官員還是只能重述疫情開始以來的老話，「提高警覺，口罩、疫苗不可少」。

篩陽不報 加州黑數恐多

美東疫情再度升溫，紐約市上周的新冠確診與住院人數暴增，相比洛杉磯縣，確診數三倍之多，住院比例高了75%。美西的加州罹病人數雖然增加，但是幅度較緩，上周確診周增10%、住院增加15%。不過公衛學者示警，鑒於新冠快篩套件的普遍，在家篩檢為陽性的人，並不會全部都向政府通報，因此加州的黑數可能很多。

雖然北加的疫情控制遠比南加好得多，但北加大縣聖塔克拉拉縣的公衛局長柯迪（Sara Cody）還是直言，「我們正要進入第六波高峰」。洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）雖不願斷言新一波高峰要來，但也承認病例增加確實是警訊 ，特別是已經感染過Omicron較早病株的人，可能還會再感染新型亞種。

增24%確診 傳染高風險

聖塔克拉拉縣的確診增加，住院數由4月中的74人增加到本周的101人。洛縣確診增加24%，達每日2100例，相當於每10萬人142例確診，已是聯邦疾管中心（CDC）認定的傳染高風險，幸好住院人數持平，但費若說，從感染演變到需要住院，通常需要數日至一周以上，因此目前還難以判斷未來的住院人數。

橙縣的確診病例也在增加，上周從每日280人增加到330人，每10萬人73例，住院人數仍少，但未來兩周可能增加，因此橙縣衛生局華裔局長周昭龍（Clayton Chau）說，他們已經高度戒備。

聖地牙哥、河濱與范杜拉等縣的確診數都在增加，舊金山灣區也拉警報，聖塔克魯茲縣的確診數為加州最高，每10萬人有267人，舊金山也差不多，每10萬人有266人。

無症狀確診者 愈來愈多

舊金山加大的醫學院主任瓦賀特（Robert Wachter）提醒，他們發現無症狀確診者愈來愈多，舊金山加大附設醫院的比例已達3.4%。換算之後，舊金山地區50人以上聚會，當中夾雜一位無症狀者的機率高達82%，因此染病風險只會更高。

面對新一波感染高峰，專家官員的建議還是，能接種疫苗的就接種，還沒打加強針的快打，就算官方解除室內口罩令，但最好還是戴著以防萬一。聖塔克拉拉縣的柯迪就說，疫情尚未過去，民眾仍須戒備，依照現有情勢判斷，未來還會一定還會有新的變種與亞型。

加州 疫情 舊金山

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