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放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

加州健保擴大範圍 50歲以上無證移民也可加保

編譯組／綜合報導
加州健保擴大納保範圍，不再排除無證移民。（ABC）
加州健保擴大納保範圍，不再排除無證移民。（ABC）

加州健保Medi-Cal自5月1日起，大幅增加納保範圍，50歲以上符合資格民眾，不論移民身分都可加入，使許數十萬加州無證移民得以安心就醫。

推動立法的加州議員指出，只差將26歲至49歲，沒有居留身分的民眾無條件納保，加州就真的走向「全民健保」。

例如長年因為沒有移民資格而難以求醫的María Cruz就說，她真的非常感謝，以往她都得在看病與三餐間掙扎，因為她打掃房屋的薪水入不敷出，還好有類似Clinica Romero這樣的民間組織，她與其他40%的無證移民在過去十年間才能獲得醫治。

Clinica Romero執行長Carlos Vaquerano 3日表示，加州共24萬4000位無證移民都將受惠，下一步就是不論移民身分都能全民納保。María Cruz 2日就登記加入Medi-Cal，不過因為人數過多，因此現場登記至少得要45分鐘。民眾也可以到Clinica Romero等社區診所或地方政府登記，也可以線上加保。

提案議員桑提亞哥（Miguel Santiago）強調，只要是出生在無證移民家庭內的小孩都知道，沒有健保是多煎熬的一件事，多數人都得靠私人小診所幫忙。桑提亞哥說，他們今年終於爭取到州府預算，讓Medi-Cal可以擴大。

移民家庭 加州 健保

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